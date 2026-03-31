Туринская плащаница содержит многочисленные образцы ДНК: наука выяснила, кому они принадлежат

Туринская плащаница веками остается одной из самых обсуждаемых реликвий христианского мира. Новейшее исследование генетического материала, найденного на волокнах ткани, открывает неожиданные факты о ее долгом пути сквозь время и многочисленных контактах с людьми, животными и растениями.

Какие следы нашли на полотне?

Результаты метагеномного анализа образцов, собранных во время официальной экспедиции 1978 года, продемонстрировали чрезвычайную биологическую сложность объекта. Ученым удалось идентифицировать ДНК многих людей, а также животных, растений и грибов, что свидетельствует о длительном взаимодействии полотна с окружающей средой в разные исторические эпохи, пишет Daily Mail.

Генетический анализ человеческих следов обнаружил целую мозаику митохондриальных линий:

В частности, было найдено гаплогруппу H33, которая сегодня чаще всего встречается на Ближнем Востоке, особенно среди этноконфессиональной группы, проживающей в Сирии, Ливане и Иордании.

также обнаружено линию H1b, характерную для жителей Западной Евразии, и H2a2, что является типичной для многих европейских популяций.

Интересно, что значительная часть ДНК (около 38,7 процента) принадлежит к индийским линиям, что может указывать на происхождение нитей или самой ткани из регионов вблизи долины Инда.

Микробиологическое исследование выявило большое количество бактерий, типичных для человеческой кожи, таких как стафилококки и кутибактерии, что подтверждает многочисленные контакты полотна с руками верующих и исследователей, говорится в отчете, появившийся в bioRxiv.

Найденные археи, устойчивы к высокому содержанию соли, могут указывать на древнюю технологию вымачивания льна в соленой или морской воде.

В то же время радиоуглеродное датирование нитей, использованных для ремонта реликвии после пожаров, подтвердило вмешательство, происходивших в 1534 и 1694 годах нашей эры.

Огромное количество ДНК разных людей делает практически невозможным выделение "оригинального" генетического профиля человека, который мог быть завернут в это полотно два тысячелетия назад.

Помимо человеческих следов, плащаница оказалась настоящим архивом биоразнообразия:

Среди животных ДНК самую весомую долю (33,3 процента) составляет красный коралл (Corallium rubrum), который является эндемиком Средиземного моря. Это свидетельствует о пребывании реликвии в средиземноморском регионе, где коралл издавна использовали для изготовления украшений и амулетов.

Также зафиксировано генетические следы домашних кошек, собак, лошадей, а также сельскохозяйственных животных: кур, свиней, овец, коз и крупного рогатого скота.

Присутствие ДНК рыб, таких как атлантическая треска и кефаль, а также морских ракообразных, указывает на тесную связь истории артефакта с морскими торговыми путями.

Растительный мир, зафиксирован на полотне, не менее разнообразен: