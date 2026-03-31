Туринская плащаница содержит многочисленные образцы ДНК: наука выяснила, кому они принадлежат
- Анализ Туринской плащаницы обнаружил ДНК разных людей, животных, растений и грибов, что свидетельствует о длительном взаимодействии с окружающей средой.
- Генетические следы содержат разнообразные человеческие, животные и растительные линии, указывающие на многочисленные исторические контакты и происхождение материалов из разных регионов.
Туринская плащаница веками остается одной из самых обсуждаемых реликвий христианского мира. Новейшее исследование генетического материала, найденного на волокнах ткани, открывает неожиданные факты о ее долгом пути сквозь время и многочисленных контактах с людьми, животными и растениями.
Какие следы нашли на полотне?
Результаты метагеномного анализа образцов, собранных во время официальной экспедиции 1978 года, продемонстрировали чрезвычайную биологическую сложность объекта. Ученым удалось идентифицировать ДНК многих людей, а также животных, растений и грибов, что свидетельствует о длительном взаимодействии полотна с окружающей средой в разные исторические эпохи, пишет Daily Mail.
Генетический анализ человеческих следов обнаружил целую мозаику митохондриальных линий:
- В частности, было найдено гаплогруппу H33, которая сегодня чаще всего встречается на Ближнем Востоке, особенно среди этноконфессиональной группы, проживающей в Сирии, Ливане и Иордании.
- также обнаружено линию H1b, характерную для жителей Западной Евразии, и H2a2, что является типичной для многих европейских популяций.
- Интересно, что значительная часть ДНК (около 38,7 процента) принадлежит к индийским линиям, что может указывать на происхождение нитей или самой ткани из регионов вблизи долины Инда.
Микробиологическое исследование выявило большое количество бактерий, типичных для человеческой кожи, таких как стафилококки и кутибактерии, что подтверждает многочисленные контакты полотна с руками верующих и исследователей, говорится в отчете, появившийся в bioRxiv.
Найденные археи, устойчивы к высокому содержанию соли, могут указывать на древнюю технологию вымачивания льна в соленой или морской воде.
В то же время радиоуглеродное датирование нитей, использованных для ремонта реликвии после пожаров, подтвердило вмешательство, происходивших в 1534 и 1694 годах нашей эры.
Огромное количество ДНК разных людей делает практически невозможным выделение "оригинального" генетического профиля человека, который мог быть завернут в это полотно два тысячелетия назад.
Помимо человеческих следов, плащаница оказалась настоящим архивом биоразнообразия:
- Среди животных ДНК самую весомую долю (33,3 процента) составляет красный коралл (Corallium rubrum), который является эндемиком Средиземного моря. Это свидетельствует о пребывании реликвии в средиземноморском регионе, где коралл издавна использовали для изготовления украшений и амулетов.
- Также зафиксировано генетические следы домашних кошек, собак, лошадей, а также сельскохозяйственных животных: кур, свиней, овец, коз и крупного рогатого скота.
- Присутствие ДНК рыб, таких как атлантическая треска и кефаль, а также морских ракообразных, указывает на тесную связь истории артефакта с морскими торговыми путями.
Растительный мир, зафиксирован на полотне, не менее разнообразен:
- Больше всего обнаружено ДНК моркови (30,9 процента) и пшеницы, отмечает New Scientist.
- Генетический анализ моркови показал ее сходство с европейскими культиварами 15 – 16 веков, что указывает на более поздние загрязнения.
- Также найдены следы растений, которые попали в Европу только после путешествий Колумба и Марко Поло, в частности кукурузы, помидоров, картофеля и арахиса.
- Присутствие ДНК ели, липы, крапивы и грецкого ореха отражает экологическое разнообразие мест, где хранилась плащаница.