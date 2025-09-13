Что известно о древней рукописи и ее авторе?

Недавно обнаруженный исторический документ стал старейшим письменным свидетельством, которое отрицает подлинность Туринской плащаницы. Автором текста является Николь Орезм – выдающийся нормандский теолог, философ и ученый XIV века, который впоследствии стал епископом Лизье во Франции. В своем трактате он назвал плащаницу "явной" и "очевидной" подделкой, созданной священнослужителями для обмана верующих и сбора пожертвований, пишет 24 Канал со ссылкой на Journal of Medieval History.

Смотрите также Первые в мире города появились на территории Украины, а не Месопотамии, заявили ученые

Исследование провел историк из Лувенского католического университета Николя Сарзо. Он подчеркивает, что Орезм был одним из ключевых интеллектуалов своего времени, известным рациональным подходом к объяснению чудес и других необычных явлений. По словам Сарзо, разоблачение Орезма является самым ранним авторитетным опровержением подлинности плащаницы, предшествующим даже известному заявлению епископа Пьера д'Арси 1389 года.

Многие священнослужители обманывают других, чтобы получить пожертвования для своих церквей. Это явно касается церкви в Шампани, где, как говорили, хранилась плащаница Господа Иисуса Христа, а также почти бесконечного количества тех, кто подделывал такие вещи, и другие,

– написал Орезм.

Профессор истории христианства Туринского университета Андреа Николетти соглашается, что найденная рукопись является еще одним доказательством того, что о ненастоящести реликвии было известно еще в Средневековье. По его мнению, новость об обмане была настолько распространенной, что Орезм мог смело ссылаться на нее в своих трудах, рассчитывая на осведомленность читателей.

Исторические источники подтверждают, что около 1355 года епископ Труа приказал убрать плащаницу с публичного обозрения после расследования, которое выявило, что людям платили за "фальшивые чудеса". Через три десятилетия Папа Климент VII разрешил снова выставлять реликвию, но со строгим условием: верующих должны были предупреждать, что это лишь "фигура или репрезентация" настоящей плащаницы. В конце концов, в 1389 году ее официально объявили подделкой.

В то же время дискуссии о происхождении плащаницы продолжаются. Хотя радиоуглеродное датирование 1988 года указывало на ее создание в XIII-XIV веках, некоторые современные исследования ставят этот результат под сомнение из-за возможного загрязнения образцов. Например, рентгеновский анализ 2022 года показал, что структура волокон льна похожа на образцы I века, то есть во времена вероятной жизни Иисуса. Другие аргументы в пользу подлинности включают анализ пыльцы, что обнаружил частицы растений с Ближнего Востока, и исследования кровавых пятен, которые, по мнению некоторых ученых, соответствуют библейским описаниям распятия.

Несмотря на это, Николя Сарзо называет Туринскую плащаницу самым задокументированным случаем поддельной реликвии. Он считает ироничным, что именно артефакт, который сама церковь когда-то разоблачила как фальшивку, стал сегодня самым известным и собирает вокруг себя огромные толпы людей, которые верят, что перед ними именно та ткань, которой якобы обернули Христа.

Другое недавнее исследование говорит о похожих вещах

Отметим, что всего месяц назад мир облетела новость о том, что изображение на Туринской плащанице, вероятно, не является отпечатком реального человека. Бразильский 3D-дизайнер и исследователь Сисеро Мораес утверждает, что изображение на плащанице на самом деле является произведением искусства. Создали его путем наложения ткани на невысокий рельеф (барельеф или статую) с последующим натиранием пигментом или другим методом окраски.

Мораес, специалист по исторической реконструкции лиц, сравнил, как выглядело бы полотно, обернутое вокруг 3D-модели человеческого тела, и полотно, положенное на барельеф.