Год в изоляции: четверо добровольцев NASA завершили эксперимент по имитации колонии на Марсе

Возвращение в реальный мир после 378 дней изоляции

Как сообщает издание ABC, четверо ученых-добровольцев открыли двери своего комплекса и впервые за более чем год вдохнули непереработанный воздух. Они провели 378 дней в рамках второй миссии проекта CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analogue), которую специалисты развернули в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.

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Командир экипажа Росс Элдер после выхода отметил, что подобный опыт подтверждает готовность людей двигаться дальше в изучении дальнего космоса.

Риски полета на Марс огромны, но благодаря стремлению к знаниям, твердому видению и лидерству, креативности, стойкости, упорному труду и исключительной базе цель доставить людей на Марс является не только достижимой, но и неизбежной– прокомментировал командир миссии Росс Элдер.

Вместе с руководителем экспедиции эксперимент завершили врач Эллен Эллис, научный руководитель Мэтью Монтгомери и бортинженер Джеймс Спайсер. Они не являются профессиональными астронавтами. В отборе участвовали здоровые и мотивированные некурящие люди в возрасте от 30 до 55 лет с дипломом в области естественных наук, имеющие гражданство или вид на жительство в США.

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Жизнь на 158 квадратных метрах и марсианские будни

Специальный жилой комплекс площадью 158 квадратных метров инженеры напечатали на 3D-принтере. Пространство спроектировали без окон, чтобы воссоздать полное ощущение пребывания на другой планете. Внутри разместили четыре личные спальные кабины размером два на три метра, общую зону отдыха с телевизором и креслами, рабочие столы, медицинский пункт, а также небольшой участок с песком для симуляции выходов на открытую поверхность.

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Симулированная марсианская среда / Фото NASA

Участники полностью обеспечивали себя сами: выращивали свежие растения, следили за работой систем жизнеобеспечения, убирали, тренировались и даже самостоятельно брали у себя кровь для ежедневного медицинского мониторинга. Связь с Землей работала с намеренной задержкой до 22 минут в одну сторону, воспроизводя реальное расстояние между планетами.

Опубликованные отчеты и бланки стали настоящей неожиданностью из-за их огромного количества, поэтому навык быстрого набора текста точно пригодится будущим исследователям– рассказал бортинженер Джеймс Спайсер.

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Джеймс Спайсер, бортинженер миссии, участвует в геологических работах вне имитированного космического корабля / Фото NASA

Психологические вызовы и важность исследования

Ученая проекта Сара Уайтинг подчеркнула, что главной особенностью CHAPEA стало полное отсутствие ротации команды. В отличие от Международной космической станции, где экипажи регулярно сменяются, здесь четверо людей оставались вместе без какой-либо замены, что существенно усилило физическую и психологическую нагрузку.

В официальном подкасте космического агентства участники признавались, что больше всего боролись с умственной усталостью от однообразия быта и скучали по свежему ветру. Медицинский руководитель миссии Эллен Эллис подчеркнула слаженную работу наземной команды поддержки и призвала направлять научные инициативы на укрепление стратегического лидерства в исследовании космоса.

Полученные в ходе миссии биологические и психологические данные специалисты NASA используют для планирования реальных пилотируемых полетов на Красную планету, где экипажам придется длительное время выживать в условиях суровых ограничений ресурсов.

Церемония завершения эксперимента: смотрите видео