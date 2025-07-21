Ученые научились добывать кислород, воду и ракетное топливо из лунной пыли

Ученые из Китая разработали метод добычи воды и топлива, который может кардинально изменить подход к освоению Луны. Новая технология позволяет получать жизненно важные ресурсы, используя только местные материалы и солнечный свет. Это открывает гораздо лучшие перспективы для создания устойчивых лунных баз, которые не будут нуждаться в постоянных поставках с Земли.

Как лунная пыль может утолить жажду и заправить ракеты?

Китайские исследователи предложили инновационный способ использования лунного грунта, или реголита, для обеспечения будущих колоний. В основе их разработки лежит фототермическая стратегия, которая превращает солнечный свет в тепло. С помощью сфокусированных солнечных лучей грунт нагревается до температуры около 200 градусов по Цельсию, что позволяет высвободить из минералов воду в виде пара.

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Этот процесс не только простой, но и чрезвычайно эффективный, поскольку лунный грунт сам действует как катализатор. Исследования, проведенные на образцах, доставленных на Землю миссией "Чанъэ-5", показали, что этот метод позволяет в одном цикле не только добывать воду, но и превращать углекислый газ, который выдыхают астронавты, на кислород и метан. Кислород необходим для дыхания, а метан можно использовать как ракетное топливо, что значительно удешевляет стоимость миссий.

По подсчетам ученых, доставка воды с Земли на Луну стоила бы чрезвычайно дорого – около 83 000 долларов за примерно 3,8 литра. Новая технология позволяет обойти эту проблему. Из одной тонны лунного реголита можно получить от 51 до 76 килограммов воды. Этого достаточно, чтобы обеспечить ежедневные потребности примерно 50 человек.

Хотя лабораторные испытания выглядят многообещающе, ученые отмечают, что практическое внедрение системы на Луне столкнется с вызовами, такими как экстремальные колебания температур, радиация и микрогравитация. Как бы там ни было, но это первый шаг к постоянному присутствию человека на нашем естественном спутнике, который показывает, что длительное выживание там возможно.