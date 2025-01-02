Пользователи возвращаются к Windows 10, тогда как доля актуальной версии снова падает

Уже некоторое время мы слышим о том, что доля рынка Windows 11 падает, поскольку пользователи почему-то начали возвращаться на предыдущую версию операционной системы. В начале года новая статистика показывает, что ничего не изменилось. Сколько же людей сейчас пользуется Windows 10 и 11?

Какова ситуация сейчас

В октябре 2024 года Windows 11 достигла рекордно высокой доли рынка, поднявшись до более 35,5%, по данным Statcounter. Этот рост произошел после неожиданного спада, когда операционная система теряла пользователей в течение трех месяцев, пишет 24 Канал. Сейчас история повторяется. После потери некоторой доли рынка в ноябре, Windows 11 продолжает приходить в упадок.

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Последние данные статистики показывают, что Windows 11 потеряла более 1,48% пользователей за два месяца. В декабре 2024 года операционная система опустилась с 34,94% до 34,1% (-0,84 пункта).

(-0,84 пункта). Зато Windows 10 получила часть новых пользователей, даже несмотря на то, что уже в этом году она потеряет поддержку компании. Сейчас Windows 10 остается доминирующей версией Microsoft с долей рынка 62,73% (+0,9 пунктов).

Сейчас никто не может предсказать, что произойдет с Windows 10, когда мы приблизимся к октябрю 2025 года, учитывая, что многие пользователи не могут обновиться до Windows 11 из-за технических характеристик своих компьютеров, а Microsoft не хочет обсуждать свои жесткие требования к оборудованию, такие как модуль TPM 2.0.

Если вы не можете обновиться официально и не хотите покупать новое устройство, вы можете воспользоваться официальной программой расширенной безопасности от Microsoft, которая предоставляет 12 месяцев дополнительных обновлений за 30 долларов, или воспользоваться сторонними решениями, такими как 0patch, чтобы получить до пяти лет дополнительной поддержки (также не бесплатно). Другой вариант — обойти аппаратные требования Windows 11 с помощью различных хитростей, но в некоторых случаях здесь речь вообще идет о пиратстве, чего мы крайне не рекомендуем делать.

Весьма интересно, что до сих пор есть люди, которые пользуются Windows 7 (сейчас имеет 2.4% рынка), Windows 8.1 (0.29%) и даже Windows XP, которая удерживает 0.23% рынка. Все они постепенно снижают свои доли.