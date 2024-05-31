Karoo анонсировала дом на колесах, сочетающий компактный дизайн и функциональность

Дом на колесах Karoo Adventure попытался переосмыслить категорию кемперов сводя к минимуму компромиссы. Этот инновационный кемпер имеет двойное назначение: просторный пол для перевозки снаряжения и роскошную жилую зону с модульной мебелью и искусно скрытой ванной комнатой.

Дизайн и инновации

На первый взгляд, кемпер Karoo Adventure с его плавными линиями и усовершенствованными функциями может показаться произведением изобретательности прямо из Кремниевой долины. Однако этот сверхсовременный прицеп родом из Финляндии, страны, известной своим совершенством дизайна.

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При длине всего 5 метров и высоте 2,2 метра, Karoo Adventure занимает компактную площадь, сравнимую с прицепами-каплями. Несмотря на свои скромные размеры, он предлагает удивительно просторный интерьер.

Кемпер Karoo Adventure / Фото Karoo

Гибкое жилое пространство

В Karoo Adventure могут комфортно спать двое взрослых и двое детей благодаря инновационной двуспальной кровати и двухъярусной системе. Karoo также планирует предложить версию с раскладными шезлонгами, которые превращаются в кровати.

Такая гибкость позволяет превратить кемпер с уютного жилого пространства на просторное транспортное средство для перевозки снаряжения. Большие задние и боковые люки облегчают загрузку велосипедов, охотничьего снаряжения, рыболовных снастей, лыж, сноубордов и тому подобное.

Потайная ванная комната

Одной из отличительных особенностей Karoo Adventure является его скрытая ванная комната. В эту ванную комнату, гениально спрятанной за кухонным блоком, можно попасть через раздвижной холодильник/стену. Нижняя стена отодвигается назад, а раздвижная перегородка обеспечивает полную приватность.

В ванной комнате есть душевая кабина, кассетный унитаз и сушилка для одежды. Хотя раздвижной механизм добавляет сложности, он предлагает уникальную атмосферу в стиле speakeasy.

Ванная комната в действии: смотрите видео

Кухня двойного назначения

Кухня в Karoo Adventure предназначена как для внутреннего, так и для наружного использования. Плита с двумя конфорками и мойка могут выдвигаться наружу, что позволяет легко готовить на свежем воздухе. Когда вы пользуетесь ванной комнатой, холодильник выдвигается над плитой, обеспечивая удобство и функциональность.

Karoo Adventure снаружи и внутри / Фото Karoo

Современные удобства

Karoo Adventure оснащен целым рядом современных удобств, разработанных для повышения комфорта. К ним относятся отопление, горячая вода, развлекательная система с телевизором и Bluetooth-динамиком, командный центр с сенсорным экраном и мобильным приложением, а также интеллектуальная система сигнализации.

Литиевая батарея емкостью 6 кВт-ч и солнечные панели на крыше обеспечивают стабильное энергоснабжение, что делает кемпер привлекательным для экологически сознательных путешественников.

Выход на рынок и предварительные заказы

Karoo готовится к публичной презентации своего прототипа в 2024 году. Пилотное производство запланировано на 2025 год, а первые поставки – на 2026 год.

Прицеп имеет сухой вес 750 кг и грузоподъемность 75 кг, что делает его легким, но прочным.

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Заинтересованные покупатели могут зарезервировать свое место, внеся 100 евро от стартовой цены в 29900 евро. Первые 500 проданных моделей будут включать боковой тент, стенки палатки и расширенную трехлетнюю полную гарантию вместо стандартных двух лет.