Первый известный в мире: вблизи Галилейского моря нашли древний дом для пожилых людей

Археологи обнаружили в Израиле сооружение, которому почти 1600 лет и которое, вероятно, было первым организованным учреждением для ухода за пожилыми людьми. Открытие сделали возле Галилейского моря в национальном парке Гиппос. Ключевой находкой стала мозаика с греческой надписью, указывающей на особое назначение здания в византийский период.

О чем рассказывает находка?

Центральным элементом открытия стал украшенный мозаичный пол с греческой надписью "Мир пожилым людям". Исследователи датируют ее концом четвертого или началом пятого века нашей эры. Надпись размещена в заметном месте жилого квартала древнего города Гиппос, что свидетельствует об общественной функции здания, связанную с опекой над пожилыми людьми, пишет 24 Канал со ссылкой на Arkeonews.

По словам археологов, эта надпись стала первым материальным доказательством существования организованного заведения, предназначенного для ухода за пожилыми людьми. Хотя исторические тексты пятого и шестого веков упоминают такие заведения, никаких археологических подтверждений до сих пор не находили. Это делает открытие в Гиппосе прорывом в изучении древних социальных институтов.



Территория, на которой сделали открытие / Фото Майкла Айзенберга

Доктор Майкл Айзенберг из Института археологии имени Цинмана при Хайфском университете, который руководил раскопками, подчеркнул широкое значение находки. Он объяснил, что она демонстрирует, как забота о пожилых людях была встроена в общество задолго до появления современных систем социального обеспечения. Исследователь отметил, что это открытие доказывает – заботу о старших членах общества еще 1600 лет назад было устоявшейся социальной ценностью.

В исследовательскую группу также вошли доктор Арлета Ковалевская и профессор Грегор Штааб из Кельнского университета. Их исследование, опубликовано в академическом журнале Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, утверждает, что формулировка надписи и ее расположение четко указывают на наличие официального дома престарелых. Надпись непосредственно обращается к старикам как группе, что является редкой и прямой ссылкой в археологическом контексте.



Мозаика на полу, которую археологи называют "медальоном" / Фото Майкла Айзенберга

Гиппос, также известный как Сусита, был значительным византийским христианским городом с видом на Галилейское море. Он служил епископским центром и имел впечатляющую общественную архитектуру, включая церкви, базилику, храм, театр и широкие улицы с колоннадами. Новообнаруженное заведение для пожилых людей располагалось у перекрестка двух главных дорог, что подчеркивает его интеграцию в повседневную городскую жизнь.

Раскопки в течение сезонов 2023 и 2024 годов позволили исследователям полностью раскрыть и проанализировать мозаику и ее иконографию. Команда пришла к выводу, что этот мозаичный медальон, вероятно, размещали у входа в здание, обозначая как духовное благословение, так и приветственное послание для его жителей.



Мозаика на полу / Фото Майкла Айзенберга

Ученые считают, что заведение отражает ранние христианские ценности, которые поощряли общественную ответственность и опеку вне традиционных семейных структур. По мнению исследователей, это развитие может быть связано с более широкими социальными изменениями поздней античности, включая монашескую жизнь и новые формы общественного проживания, которые продвигала христианская церковь.

Медальон также может представлять один из первых материальных примеров на Святой Земле того, как христианская община брала на себя социальные обязанности, которыми ранее занимались исключительно семейные сети, пишет The Times of Israel. Исследователи рассматривают это как ключевой момент в эволюции организованной социальной опеки.

Это впечатляющее открытие не только углубляет понимание византийского общества, но и освещает древнюю историю сострадания и институционального ухода за пожилыми людьми.