Действительно ли этот рисунок создал сам мастер?

Извлеченный генетический материал показал сходство с ДНК из письма, написанного в 1400-х годах Фрозино ди сер Джованни да Винчи – двоюродным братом деда Леонардо, Антонио да Винчи. Оба образца содержат последовательности Y-хромосомы, которые соответствуют конкретной группе популяции с тосканскими корнями, а именно в Тоскане родился Леонардо да Винчи. Y-хромосомные последовательности передаются от отца к сыну практически без изменений, поэтому выявление таких последовательностей становится важной отправной точкой для реконструкции ДНК да Винчи. Результаты исследования опубликованы в базе препринтов bioRxiv и еще не прошли независимую научную рецензию, пишет 24 Канал.

Впрочем, есть несколько моментов, которые ставят под сомнение эти выводы:

Во-первых, среди экспертов существуют разногласия относительно авторства рисунка "Святое дитя". Некоторые из них считают, что рисунок создал один из учеников мастера, а не сам Леонардо.

Во-вторых, совпадение в хромосомных последовательностях не обязательно говорит о родстве исследуемых субъектов. Дело в том, что совпадения могут быть даже среди лиц, которые просто живут на одной территории. Они показывают определенные генетические маркеры, характерные для группы людей, которые поколениями находятся в одинаковых условиях.

Поэтому уверенность в происхождении ДНК остается под вопросом. Генетический материал мог попасть на рисунок от студента или от многочисленных музейных кураторов с тосканскими корнями, которые работали с эскизом на протяжении веков.

Зачем ученым ДНК Леонардо да Винчи?

Ученые стремятся реконструировать ДНК Леонардо да Винчи прежде всего для аутентификации его произведений. Отдельные исследователи также предполагают, что генетический материал итальянского художника может раскрыть биологические причины его исключительных художественных и других способностей, в частности лучшего среднего зрения.

Генетический материал из рисунка извлекли с помощью осторожного тампонирования. Этот метод может помочь аутентифицировать и другие произведения искусства с неопределенным происхождением. Авторы исследования сейчас работают над всеми доступными следами. Пока самым вероятным источником ДНК остаются рукописи и рисунки, о которых точно известно, что их создал сам да Винчи.

Исследователи надеются, что их работа убедит чиновников и архивариусов позволить взять образцы из других произведений Леонардо да Винчи. Например, 72-страничная тетрадь наблюдений, известная как "Кодекс Лестера", содержит отпечаток пальца, который почти наверняка принадлежит да Винчи, что делает его хорошим кандидатом для исследования.

На пути стоят многочисленные преграды

На пути к цели стоит много препятствий. Могила да Винчи во Франции была частично разрушена во время Французской революции, а его останки потеряны или смешаны с другими во время переноса к новому предполагаемому месту захоронения – часовни Святого Юбера в Амбуазе. Хотя эта могила может содержать кости с ДНК мастера, исследователям не дают разрешения на секвенирование генетического материала из склепа, пока не будет найден надежный образец для сравнения в другом месте.

Это заставляет ученых искать альтернативные источники – извлекать ДНК непосредственно из произведений да Винчи. Однако здесь возникают свои сложности: некоторые работы недоступны для исследования, а другие, например "Этюд передних ног лошади", не содержат никаких следов человеческой ДНК. "Святое дитя" пока остается единственным рисунком, приписываемым Леонардо да Винчи, из которого удалось извлечь человеческий генетический материал, хотя его авторство до сих пор вызывает споры.

Дополнительная проблема заключается в том, что мать Леонардо, Катерина ди Мео Липпи, похоронена в неизвестном месте, пишет Science. Катерина была юной служанкой, когда родила Леонардо. Если бы ее останки нашли, они могли бы стать источником для сравнения митохондриальной ДНК – типа генетического материала, передающегося от матери к ребенку и обычно лучше сохраняется на предметах, чем хромосомная ДНК.

Ученым также отказали в доступе к могиле отца да Винчи во Флоренции, где можно было бы найти Y-хромосомную ДНК для сравнения с образцом из "Святого дитяти". А сам Леонардо не имеет известных прямых потомков, поскольку никогда не женился и не имел детей.

Один из вариантов, оставшийся, – найти других мужчин из семьи да Винчи для сравнения Y-хромосомных последовательностей с рисунка. Сейчас исследователи анализируют три кости из семейного склепа в Италии, где похоронен дед художника, Антонио да Винчи, а также берут образцы ДНК у известных живых потомков. Команды также секвенируют ДНК из пряди волос, выкопанной в 1863 году в Амбуазе, которая, как предполагают, была взята из бороды Леонардо да Винчи.

Кроме того, ученые ищут письма и другие документы, написанные мужчинами из семьи, которые могли сохранить ДНК авторов. Письмо Фрозино ди сер Джованни да Винчи является одним из таких артефактов. В новом исследовании ученые сравнили ДНК из письма примерно с 90 тысячами известных маркеров, которые разделяют Y-хромосомные последовательности на линии, называемые гаплогруппами. Y-хромосомная ДНК в письме и на эскизе "Святое дитя" принадлежала к гаплогруппе E1b1b, к которой мог принадлежать Леонардо да Винчи и его семья.