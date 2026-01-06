Почему эта находка так важна для науки?

Место находки расположено у подножия горы Хора, где археологи обнаружили остатки костра для сожжения тела. Радиоуглеродный анализ подтвердил возраст артефакта – примерно девять с половиной тысячелетий, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Кремация остается распространенной практикой во многих культурах мира. Известны многочисленные древние места сожжения тел – от викингских захоронений в Дании до необычных римских могил. Однако среди охотников-собирателей такая традиция встречалась крайне редко. Причина проста: создание погребального очага требовало значительных усилий и ресурсов всей общины.

Научные данные свидетельствуют, что до середины голоцена (5000 – 7000 лет назад) свидетельств кремации практически не существовало. Древнейшее скопление обожженных человеческих останков нашли у озера Мунго в Австралии – им около 40 тысяч лет. Однако там не обнаружили следов очага. Поэтому установить подробности невозможно и мы не знаем, была ли это кремация.

Сейчас самое старое в мире подтвержденное место кремации с обнаруженным очагом находится на Аляске. На территории Ксааса-На 11 500 лет назад сожгли тело трехлетнего ребенка.

В Египте найдены обожженные кости возрастом около 7500 лет, но достоверно подтвержденные случаи кремации там датируются только 3300 годами.

Таким образом африканская кремация занимает второе место по сроку давности. Именно поэтому открытие в Малави имеет такое значение – это единственное сохранившееся место кремации эпохи охотников-собирателей с останками взрослого человека.

Стоянка Хора-1 расположена под скальным навесом у гранитного холма. Впервые ее исследовали еще в 1950-х годах. Тогда установили, что 8000 – 16 000 лет назад здесь хоронили умерших, причем другие тела не подвергали сжиганию.

Каким был ритуал?

Очаг содержал слой пепла с 170 фрагментами костей, преимущественно от рук и ног, указано в исследовании на Science Advances.

Анализ показал, что останки принадлежали женщине в возрасте от 18 до 60 лет.

Ее, вероятно, сожгли в течение нескольких дней после смерти.

На костях обнаружили характерные следы надрезов – тело очищали от мягких тканей перед церемонией.

Отсутствие зубов и черепа указывает на то, что голову отделили до кремации.

Судя по расположению костей конечностей, тело разместили в согнутом положении.

Джессика Серезо-Роман из Университета Оклахомы, одна из авторов исследования, объяснила: такие манипуляции с телом могут казаться ужасными, но на самом деле они связаны с памятью, социальными традициями и почитанием предков. Среди древних охотников-собирателей Малави есть доказательства ритуалов, когда части тела изымали, хранили и хоронили во второй раз – возможно, как реликвии.

Исследователи изучили слои отложений очага с помощью микроскопических и спектроскопических методов. Образцы древесного угля подвергли датировке. Собранные данные позволили воссоздать последовательность событий.

Каким был очаг?

Для создания костра нужно было собрать не менее 30 килограммов сухой древесины и травы – это требовало совместных усилий общины. Чтобы сжечь тело, необходима температура более 500 градусов Цельсия, поэтому огонь надо было постоянно поддерживать, добавляя топливо.

Вокруг очага нашли следы обработки кремня, включая каменные наконечники, сосредоточенными внутри обожженных останков. Это свидетельствует о преднамеренном размещении предметов в очаге.

Хотя это единственный случай кремации на стоянке, люди продолжали разжигать огонь на том же месте в течение следующих нескольких сотен лет.

Последняя загадка

Авторы исследования пришли к выводу, что кремация была частью глубоко укоренившейся традиции повторного посещения места, тесно связанной с созданием памяти и формированием "постоянного места". Это бросает вызов традиционным предположениям о возможности совместной деятельности и создания значимых локаций в тропических обществах охотников-собирателей.

Джессика Томпсон из Йельского университета, соавтор работы, отметила: остается одна загадка – почему именно эту женщину сожгли, тогда как другие захоронения на стоянке не подверглись такому обращению. Видимо, что-то особенное в ней требовало специального отношения.