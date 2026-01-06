Чому ця знахідка така важлива для науки?

Місце знахідки розташоване біля підніжжя гори Хора, де археологи виявили залишки вогнища для спалення тіла. Радіовуглецевий аналіз підтвердив вік артефакту – приблизно дев'ять з половиною тисячоліть, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Кремація залишається поширеною практикою в багатьох культурах світу. Відомі численні стародавні місця спалення тіл – від вікінгських поховань у Данії до незвичайних римських могил. Проте серед мисливців-збирачів така традиція траплялася вкрай рідко. Причина проста: створення погребального вогнища потребувало значних зусиль та ресурсів усієї громади.

Наукові дані свідчать, що до середини голоцену (5000 – 7000 років тому) свідчень кремації практично не існувало. Найдавніше скупчення обпалених людських решток знайшли біля озера Мунго в Австралії – їм близько 40 тисяч років. Однак там не виявили слідів вогнища. Тому встановити подробиці неможливо і ми не знаємо, чи була це кремація.

Наразі найстаріше в світі підтверджене місце кремації з виявленим вогнищем знаходиться на Алясці. На території Ксааса-На 11 500 років тому спалили тіло трирічної дитини.

У Єгипті знайдено обпалені кістки віком близько 7500 років, але достовірно підтверджені випадки кремації там датуються лише 3300 роками.

Таким чином африканська кремація займає друге місце за терміном давності. Саме тому відкриття в Малаві має таке значення – це єдине збережене місце кремації доби мисливців-збирачів з рештками дорослої людини.

Стоянка Хора-1 розташована під скельним навісом біля гранітного пагорба. Вперше її дослідили ще в 1950-х роках. Тоді встановили, що 8000 – 16 000 років тому тут ховали померлих, причому інші тіла не піддавали спаленню.

Яким був ритуал?

Вогнище містило шар попелу із 170 фрагментами кісток, переважно від рук та ніг, зазначено в дослідженні на Science Advances.

Аналіз показав, що останки належали жінці віком від 18 до 60 років.

Її, ймовірно, спалили протягом кількох днів після смерті.

На кістках виявили характерні сліди надрізів – тіло очищали від м'яких тканин перед церемонією.

Відсутність зубів та черепа вказує на те, що голову відокремили до кремації.

Судячи з розташування кісток кінцівок, тіло розмістили в зігнутому положенні.

Джессіка Ceрезо-Роман з Університету Оклахоми, одна з авторів дослідження, пояснила: такі маніпуляції з тілом можуть здаватися жахливими, але насправді вони пов'язані з пам'яттю, соціальними традиціями та шануванням предків. Серед давніх мисливців-збирачів Малаві є докази ритуалів, коли частини тіла вилучали, зберігали та ховали вдруге – можливо, як реліквії.

Дослідники вивчили шари відкладень вогнища за допомогою мікроскопічних та спектроскопічних методів. Зразки деревного вугілля піддали датуванню. Зібрані дані дозволили відтворити послідовність подій.

Яким було вогнище?

Для створення вогнища потрібно було зібрати щонайменше 30 кілограмів сухої деревини та трави – це потребувало спільних зусиль громади. Щоб спалити тіло, необхідна температура понад 500 градусів Цельсія, тому вогонь треба було постійно підтримувати, додаючи паливо.

Навколо вогнища знайшли сліди обробки кременю, включно з кам'яними наконечниками, зосередженими всередині обпалених решток. Це свідчить про навмисне розміщення предметів у вогнищі.

Хоча це єдиний випадок кремації на стоянці, люди продовжували розпалювати вогонь на тому самому місці протягом наступних кількох сотень років.

Остання загадка

Автори дослідження дійшли висновку, що кремація була частиною глибоко вкоріненої традиції повторного відвідування місця, тісно пов'язаної зі створенням пам'яті та формуванням "постійного місця". Це кидає виклик традиційним припущенням про можливості спільної діяльності та створення значущих локацій у тропічних суспільствах мисливців-збирачів.

Джессіка Томпсон з Єльського університету, співавторка роботи, зазначила: залишається одна загадка – чому саме цю жінку спалили, тоді як інші поховання на стоянці не зазнали такого поводження. Мабуть, щось особливе в ній вимагало спеціального ставлення.