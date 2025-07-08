Ученые нашли древнейшего птерозавра Северной Америки – ему 209 миллионов лет

В Национальном парке Петрифайд Форест в Аризоне (США) исследователи обнаружили древнейшего известного птерозавра найденного в Северной Америке. Это крылатое существо размером с чайку жило на планете 209 миллионов лет назад, а его находка проливает свет на эволюцию крылатых динозавров.

Уникальное открытие сделала команда под руководством Смитсоновского института, которая исследовала костное скопление в Аризоне. Среди тысяч триасовых окаменелостей они обнаружили останки птерозавра, получившего название Eotephradactylus mcintireae, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

Смотрите также Ученые нашли рак в окаменелостях динозавра

Но это далеко не только старейший птерозавр континента, а целый ключ, который позволяет ученым лучше понять то, как работали экосистемы перед массовым вымиранием, охватившим планету.

В отдаленном костном скоплении Национального парка Петрифайд Форест в Аризоне палеонтологи обнаружили более 1200 окаменелостей, датируемых поздним триасовым периодом – примерно 209 миллионов лет назад.

Среди них – челюсть, крыло и зубы древнейшего птерозавра Северной Америки, которого назвали Eotephradactylus mcintireae, что переводится как "пепельнокрылая богиня рассвета". Такое название намекает в частности на вулканический пепел найденный в больших количествах на месте раскопок.



Окаменелости нашли в скальном выступе Owl Rock Member / Фото Бен Клигман, Смитсоновский институт

Этот птерозавр был размером с небольшую чайку и, по словам палеонтолога Бена Клигмана из Смитсоновского национального музея естествознания, "мог бы сидеть на вашем плече". Изношенность зубов указывает на то, что он, вероятно, питался местной рыбой, которая имела прочную чешую, что свидетельствует о специализированном питании уже на ранних этапах эволюции птерозавров.

Интересный факт! Это открытие стало возможным благодаря волонтерке Сюзанн Макинтайр, которая в 2013 году обнаружила крошечную челюсть. В ее честь и назван вид – mcintireae. Находка также уникальна тем, что сохранилась в речных отложениях, что редко случается для таких деликатных костей.

Это открытие заполняет пробел в ископаемой летописи перед концом триасового вымирания (примерно 201,5 миллиона лет назад), когда вулканические извержения изменили климат и уничтожили около 75% видов на Земле. В той экосистеме сосуществовали древние животные, например гигантские амфибии и бронированные родственники крокодилов, вместе с новыми группами, такими как лягушки, черепахи и птерозавры.

Кстати,, недавно ученые также нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками. Они обнаружили Khankhuuluu mongoliensis, который был хищником средних размеров и жил на территории современной Монголии около 86 миллионов лет назад.