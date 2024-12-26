Как древние египтяне праздновали новый год

Сегодня люди встречают новый год шумными вечеринками, фейерверками и тостами с шампанским. Но как это делали тысячи лет назад? Древние египтяне также праздновали и даже устраивали гуляния возле пирамид Гизы. Многие их традиции, однако, отличались от нынешних.

Новый год в древнем Египте

Новогодний праздник, известный как Вепет Ренпет (Wepet Renpet), или "открытие года", на самом деле включал в себя несколько традиций, которые практикуются и сегодня. Среди них – дарение подарков друзьям и родственникам, которые поздравили с Новым годом. Некоторые же обычаи были уникальными для их культуры. Например, древние египтяне выносили изображения божеств из храмов, чтобы они могли возродиться под воздействием солнечного света, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Вепет Ренпет имел еще одно ключевое отличие: его дата менялась со временем, а иногда его праздновали несколько раз в год. В одной интересной записи отмечается, что некоторое время египтяне праздновали три таких праздника в течение одного года.

Мигрирующий новый год

Египетский календарь имел 365 дней в году, но не имел високосного года. Отсутствие високосного года означало, что со временем Вепет Ренпет "путешествовал через климатические сезоны", как это называет Хуан Антонио Бельмонте, исследователь Института астрофизики Канарских островов. Он написал много работ о календарной системе Древнего Египта.

По словам Бельмонте, когда египетский календарь был создан около 4800 лет назад, Вепет Ренпет был близок к летнему солнцестоянию (которое происходит около 21 июня). Это близко ко времени, когда в Египте происходили ежегодные разливы Нила. Ежегодное наводнение орошало близлежащие сельскохозяйственные угодья, что позволяло выращивать сельскохозяйственные культуры. В начале Среднего царства (около 2030-1640 годов до нашей эры) Вепет Ренпет приходился на период зимнего солнцестояния в декабре.

Многократное празднование

Иногда египтяне праздновали несколько фестивалей Вепет Ренпет в течение одного года. В храме Хнум (также известном как храм Эсна), расположенном к югу от Луксора (древние Фивы), на стене нарисован календарь, в котором отмечены три фестиваля Вепет-Ренпет в течение одного года. Календарь датируется где-то между серединой первого века и серединой третьего века нашей эры, когда Египтом правила Римская империя.

Согласно этому календарю, дни Вепет Ренпет праздновались в первый день календарного года, в день рождения римского императора и, наконец, когда звезда Сириус поднималась на восточном горизонте после того, как была невидимой в течение нескольких месяцев. В 2023 году археологи сообщили, что нашли на потолке храма сцену, которая может быть мифологическим изображением нового года, когда восходит Сириус.

Традиции и подарки

Празднования древних египтян включали в себя как поклонение божествам, так и поминовение умерших. В частности по крайней мере часть событий происходила у пирамид Гизы, центральных объектов в их культуре.

Во время Вепет Ренпет статуи, изображающие божества, "выносили на дневной свет - например, на крышу храма - для того, чтобы они регенерировались под воздействием солнечных лучей. Иногда во время Вепет-Ренпет статуи заменяли новыми,

– говорит Саймон Коннор, археолог из Французского института восточной археологии.

Накануне Нового года также устраивали пиры, о чем свидетельствуют сцены на некоторых древнеегипетских гробницах. Другой обычай предусматривал обмен подарками. В частности, если кто-то поздравит вас с праздником, вы должны вручить этому человеку подарок.

Одним из самых распространенных видов подарков была так называемая "новогодняя колба". Это линзообразный сосуд, обычно изготовлен из фаянса или глазурованной керамики. Некоторые из найденных учеными таких сосудов содержат надписи с поздравлением для получателей. "Фляги предназначены для жидкостей и имеют довольно небольшую вместимость — возможно, они больше подходят для ароматических масел, чем для напитков", – говорит Джон Бейнс, почетный профессор египтологии в Оксфордском университете.

Пример, который сейчас хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, был создан для жреца по имени Аменхотеп. Колба содержит надписи, которые просят богов Монту и Амона-Ре подарить Аменхотепу счастливый Новый год. Наполненная, возможно, духами, маслом или водой из Нила, она была бы подарком, связанным с празднованием начала года.