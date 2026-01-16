Древние мумифицированные гепарды из Саудовской Аравии изменили представление об истории

В северной Саудовской Аравии обнаружили останки семи естественно мумифицированных гепардов, некоторым из которых почти 2 тысячи лет. Генетический анализ показал, что на Аравийском полуострове в разные периоды обитали по меньшей мере две линии гепардов, что меняет представление о прошлом и возможном восстановлении вида в регионе.

Останки гепардов были найдены во время полевых работ в 2022–2023 годах в пяти пещерах вблизи города Арар на севере Саудовской Аравии. В общем исследователи зафиксировали семь естественно мумифицированных животных, а также кости еще 54 гепардов. Радиоуглеродное датирование показало, что древнейшие скелетные останки имеют возраст около 4 тысяч лет, тогда как две мумифицированные особи датируются примерно 1 870 годами и около 130 годами назад. Это свидетельствует, что гепарды существовали на полуострове до относительно недавнего исторического времени. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой Discover.

Что рассказали находки о гепардах Аравийского полуострова?

Состояние сохранности мумий позволило ученым выделить древнюю ДНК. Полные геномные последовательности удалось получить из трех образцов, что ранее считалось недосягаемым для крупных кошек.

Анализ геномов обнаружил, что найденные гепарды не принадлежали к одной близкородственной группе. Самый младший образец оказался генетически ближайшим к азиатскому гепарду, которого традиционно считали единственным подвидом, обитавшего в регионе. В то же время два старших мумифицированных гепарда, в частности древнейший, имели наибольшее генетическое сходство с северо-западноафриканским гепардом.

Такое распределение свидетельствует, что Аравийский полуостров в разные периоды был домом как минимум для двух отдельных линий гепардов. Регион не был изолированным, а, вероятно, был частью более широкой сети ареалов, объединявших Африку и Азию.

Как пишет АР, в ХХ веке гепарды полностью исчезли с полуострова, и считалось, что это произошло до 1970-х годов. В целом вид сегодня сохранился лишь на около 9 процентах своего прежнего ареала, а азиатские популяции сократились примерно на 98 процентов. Именно поэтому большинство идей по реинтродукции основывались на предположении, что для Аравии подходит только азиатский подвид, ныне представленный небольшой популяцией в Иране.

Новые данные имеют практическое значение для охраны природы. Исследователи отмечают, что использование древней ДНК все чаще помогает принимать решения по возвращению исчезнувших видов. Подобный подход ранее применяли для анализа древних бобров в Британии, когда исторические популяции не соответствовали ни одной современной группе, но это все равно позволило определить возможные источники для восстановления вида.

В случае гепардов результаты означают, что программы реинтродукции в Саудовской Аравии могут рассматривать более широкий круг источников, а не полагаться исключительно на критически уязвимую иранскую популяцию. Это может повысить шансы на успешное возвращение гепардов в регион и лучше отразить их историческое присутствие.