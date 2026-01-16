Рештки гепардів були знайдені під час польових робіт у 2022–2023 роках у п'яти печерах поблизу міста Арар на півночі Саудівської Аравії. Загалом дослідники зафіксували сім природно муміфікованих тварин, а також кістки ще 54 гепардів. Радіовуглецеве датування показало, що найдавніші скелетні рештки мають вік близько 4 тисяч років, тоді як дві муміфіковані особини датуються приблизно 1 870 роками та близько 130 роками тому. Це свідчить, що гепарди існували на півострові до відносно недавнього історичного часу. Про це розповідає 24 Канал із посиланням Discover.

Що розповіли знахідки про гепардів Аравійського півострова?

Стан збереження мумій дозволив ученим виділити стародавню ДНК. Повні геномні послідовності вдалося отримати з трьох зразків, що раніше вважалося недосяжним для великих кішок.

Аналіз геномів виявив, що знайдені гепарди не належали до однієї близькоспорідненої групи. Наймолодший зразок виявився генетично найближчим до азійського гепарда, якого традиційно вважали єдиним підвидом, що мешкав у регіоні. Водночас два старші муміфіковані гепарди, зокрема найдавніший, мали найбільшу генетичну схожість із північно-західноафриканським гепардом.

Такий розподіл свідчить, що Аравійський півострів у різні періоди був домом щонайменше для двох окремих ліній гепардів. Регіон не був ізольованим, а, ймовірно, був частиною ширшої мережі ареалів, що поєднували Африку та Азію.

Як пише АР, у ХХ столітті гепарди повністю зникли з півострова, й вважалося, що це сталося до 1970-х років. Загалом вид сьогодні зберігся лише на близько 9 відсотках свого колишнього ареалу, а азійські популяції скоротилися приблизно на 98 відсотків. Саме тому більшість ідей щодо реінтродукції ґрунтувалися на припущенні, що для Аравії підходить лише азійський підвид, нині представлений невеликою популяцією в Ірані.

Нові дані мають практичне значення для охорони природи. Дослідники зазначають, що використання стародавньої ДНК дедалі частіше допомагає ухвалювати рішення щодо повернення зниклих видів. Подібний підхід раніше застосовували для аналізу давніх бобрів у Британії, коли історичні популяції не відповідали жодній сучасній групі, але це все одно дозволило визначити можливі джерела для відновлення виду.

У випадку гепардів результати означають, що програми реінтродукції в Саудівській Аравії можуть розглядати ширше коло джерел, а не покладатися виключно на критично вразливу іранську популяцію. Це може підвищити шанси на успішне повернення гепардів у регіон і краще відобразити їх історичну присутність.