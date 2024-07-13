Археологи раскопали руины храма возрастом 5000 лет, обнаружив человеческие жертвоприношения

Церемониальный храм с человеческими останками нашли под песчаными дюнами Перу. Скелеты указывают на то, что 5000 лет назад здесь приносили жертвы богам.

Детали находки

Согласно заявлению местных властей, храмовое место, расположено в районе Занья (также пишется Санья) на северо-западе Перу, является частью археологического комплекса Лос Паредонес де ла Отра Банда-Лас Анимас. После начала раскопок 3 июня исследователи обнаружили то, что осталось от стен многоэтажного храма. Между стенами были зажаты скелеты трех взрослых людей.

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Захоронения, которые содержат подношения, завернутые в ткань, свидетельствуют о том, что это могло быть местом жертвенного ритуала.

Мы, вероятно, смотрим на 5000-летний религиозный комплекс, который находится в археологическом пространстве, определенном стенами, построенными из глины. Мы имеем то, что могло бы быть центральной лестницей, которой можно было бы подняться на своеобразную сцену в центральной части,

– говорит Луис Армандо Муро Иньонан, директор Археологического проекта культурных ландшафтов Укупе.



Древний храм в Перу / Фото DDC Lambayeque



Древний храм в Перу / Фото DDC Lambayeque

Стены были украшены сложными фризами с изображениями человеческого тела с птичьей головой, кошачьими чертами и когтями рептилий. Верхние части стен были покрыты "тонкой штукатуркой с живописным рисунком". Археологи говорят, что здесь "могли происходить особые церемонии".



Древний храм в Перу / Фото DDC Lambayeque



Древний храм в Перу / Фото DDC Lambayeque

Кроме этого храма раскопан еще один "археологический блок". Там найдено церемониальное архитектурное сооружение, относящееся к позднему периоду Мочики, между 600 и 700 годами нашей эры. Памятник имеет контрфорсы (опора, что берет на себя вес перекрытия) и основания большой ступенчатой платформы (возможно, пирамиды). На месте также было обнаружено захоронение младенца в возрасте примерно 5-6 лет, принадлежащее к более позднему периоду.

Снимков второй находки пока нет.

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Это исследование имеет целью изучить возникновение, эволюцию и развитие церемониального центра и элитного кладбища Ла-Отра-Банда и Укупе, которые были построены и консолидированы на региональном уровне между формационным периодом и периодом Моче, в сочетании с несколькими другими новыми центрами в долине Джекетепеке и Ламбаеке.