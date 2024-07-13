Деталі знахідки

Згідно з заявою місцевої влади, храмове місце, розташоване в районі Занья (також пишеться Санья) на північному заході Перу, є частиною археологічного комплексу Лос Паредонес де ла Отра Банда-Лас Анімас. Після початку розкопок 3 червня дослідники виявили те, що залишилося від стін багатоповерхового храму. Між стінами були затиснуті скелети трьох дорослих людей.

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Поховання, які містять підношення, загорнуті в тканину, свідчать про те, що це могло бути місцем жертовного ритуалу.

Ми, ймовірно, дивимося на 5000-річний релігійний комплекс, який знаходиться в археологічному просторі, визначеному стінами, побудованими з глини. Ми маємо те, що могло б бути центральними сходами, якими можна було б піднятися на своєрідну сцену в центральній частині,

– каже Луїс Армандо Муро Іньонан, директор Археологічного проєкту культурних ландшафтів Укупе.



Стародавній храм у Перу / Фото DDC Lambayeque



Стародавній храм у Перу / Фото DDC Lambayeque

Стіни були прикрашені складними фризами із зображеннями людського тіла з пташиною головою, котячими рисами і кігтями рептилій. Верхні частини стін були покриті "тонкою штукатуркою з живописним малюнком". Археологи кажуть, що тут "могли відбуватися особливі церемонії".



Стародавній храм у Перу / Фото DDC Lambayeque



Стародавній храм у Перу / Фото DDC Lambayeque

Крім цього храму розкопано ще один "археологічний блок". Там знайдено церемоніальну архітектурну споруду, що належить до пізнього періоду Мочіки, між 600 і 700 роками нашої ери. Пам'ятник має контрфорси (опора, що бере на себе вагу перекриття) та основи великої ступінчастої платформи (можливо, піраміди). На місці також було виявлено поховання немовляти віком приблизно 5-6 років, що належить до більш пізнього періоду.

Знімків другої знахідки поки що немає.

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Це дослідження має на меті вивчити виникнення, еволюцію та розвиток церемоніального центру та елітного кладовища Ла-Отра-Банда та Укупе, які були побудовані та консолідовані на регіональному рівні між формаційним періодом та періодом Моче, у поєднанні з кількома іншими новими центрами в долині Джекетепеке та Ламбаєке.