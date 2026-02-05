Древняя пещера прятала удивительную тайну на протяжении миллионов лет

В глубинах древней пещеры на Северном острове Новой Зеландии ученые наткнулись на находки, которые заполняют огромный пробел в истории местной природы. Окаменелости возрастом более 1 миллиона лет показывают, каким был мир животных задолго до появления людей и современных экосистем.

Какую историю скрывала пещера?

Новое исследование основывается на материалах, найденных в пещере Moa Eggshell Cave на Северном острове Новой Зеландии. Именно здесь палеонтологи обнаружили уникальное скопление окаменелостей, которое датируют периодом примерно 1 – 1,1 5 миллиона лет назад, пишет BBC Wildlife.

Ученые давно знали, что с историей фауны Новой Зеландии есть серьезная проблема. Об очень древних этапах, около 18 миллионов лет назад, сохранено немало данных, как и о периоде последнего тысячелетия. А вот промежуток между этими эпохами оставался почти "белым пятном". Именно этот отрезок времени и удалось частично восстановить благодаря находкам из пещеры.

Среди обнаруженных останков – 12 видов вымерших птиц и 4 вида вымерших лягушек. По словам исследователей, это фактически новая, ранее неизвестная авифауна Новой Зеландии. Как отмечает палеонтолог Тревор Уорти из Университета Флиндерса, эти окаменелости свидетельствуют, что древние леса страны были значительно богаче на птиц, чем считалось, но большинство из них не пережило следующий миллион лет.



Раскопки, которые проводят в пещере / Фото Тревора Уорти

Причины этих исчезновений не связаны с человеком, говорится в исследовании, которое появилось в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. Исследование показывает, что еще до появления людей примерно половина видов могли вымереть из-за масштабных вулканических извержений и резких климатических изменений. Леса и кустарники постоянно менялись, среда обитания разрушалась, а популяции птиц переживали своеобразную "перезагрузку". Старые виды исчезали, а на их месте появлялись новые.

Каких животных нашли в пещере?

Одной из самых интересных находок стал новый вид попугая – Strigops insulaborealis, древний родственник современного какапо. Сегодня какапо известен как критически исчезающий, нелетающий попугай с мощными ногами, приспособленными к лазанию по деревьям. Его древний предок, судя по костям, имел значительно более слабые ноги. Это наталкивает на мысль, что он был худшим альпинистом и, возможно, еще сохранял способность к полету. Окончательно подтвердить это смогут только дальнейшие исследования.

Кроме попугаев, в пещере нашли останки вымершего предка современного такахе, что позволяет проследить эволюцию еще одной редкой нелетающей птицы.

Также обнаружен вымерший вид голубя, близкого к австралийским бронзовокрылым голубям, что указывает на более тесные связи фауны региона, чем считалось ранее.

В совокупности эти находки формируют критически важную базу для понимания природной истории Новой Зеландии. Как подытожил старший куратор естественной истории музея Кентербери Пол Скофилд, речь идет не об одной утерянной главе, а о целом утраченном томе эволюционной истории страны.