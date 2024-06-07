Дрон DJI совершил первую доставку на гору Эверест

FlyCart 30 от китайской компании DJI вошел в историю, осуществив первую миссию беспилотника в лагерь на Эвересте. Это испытание дает толчок для дальнейшей работы непальских властей, которые стремятся привлечь больше дронов к доставке оборудования и вывозу мусора, который накопился там в огромных количествах.

Как это было

DJI сообщила, что дрон FlyCart 30 взлетел с базы у подножия Эвереста и поднялся на высоту до 6000 метров над уровнем моря, где расположен Лагерь 1. Беспилотник доставил людям три кислородных баллона и 1,5 килограмма других принадлежностей, чтобы альпинисты могли использовать его во время подъема на гору.

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Не менее важно, что на обратном пути к базе дрон привез мусор, который альпинисты собрали во время своего восхождения.

В отличие от Базового лагеря, где есть асфальтированная дорога, чтобы безопасно доставить припасы, Лагерь 1 расположен по другую сторону ледопада. Это один из самых опасных перевалов во время восхождения на Эверест. Хотя вертолеты могут совершать это путешествие, погодные ограничения и стоимость означают, что большинство запасов поднимаются наверх шерпами (вездеходы-амфибии на шинах сверхнизкого давления).

Мы должны тратить 6-8 часов каждый день, чтобы пройти через этот ледопад. В прошлом году я потерял три шерпа. Если нам не повезет, если мы не успеем, мы потеряем там жизнь,

– говорит Мингма Гьялдже, который работает гидом в горах.

Об этой миссии сняли ролик: видео

DJI утверждает, что немодифицированный дрон может совершить то же путешествие и вернуться в Базовый лагерь всего за 12 минут. Некоторые из вещей, которые нужны гидам и альпинистам в Лагере 1, – это кислородные баллоны, палатки, еда и веревки. Дроны имеют явное преимущество: они безопаснее, чем отправка шерпов, дешевле, чем вертолет, и могут работать в широком диапазоне погодных условий.

После этих успешных испытаний правительство Непала заключило контракт на поставку дронов 22 мая.

FlyCart 30, анонсированный в январе, является универсальным решением от DJI для компаний, желающих предоставлять услуги по доставке грузов. До появления FlyCart компаниям обычно приходилось разрабатывать собственные решения или существенно модифицировать существующие платформы.

FlyCart 30 может перевозить до 30 килограммов (с двумя аккумуляторами, 40 килограммов с одним аккумулятором) и имеет все удобства, связанные с использованием продуктов DJI: интуитивно понятное программное обеспечение, легкое управление и поддержка клиентов.