Telegram готовит изменения для украинских пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своем официальном канале сообщение, в котором фактически анонсировал изменения для пользователей, которые входят в мессенджер с помощью украинских номеров. По его словам, на этот шаг он вынужден пойти из-за требований Apple.

Что известно

По словам Дурова, в феврале 2022 года он "предложил ограничить работу Telegram-каналов в России и Украине, поскольку они использовались для военной пропаганды". Однако после этого к разработчикам якобы обратилось "много пользователей" с просьбой не делать этого, поэтому идея не была реализована.

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По мнению главы компании, таким образом пользователи из Украины и России показали, что они выступают "категорически против" ограничений, предпочитая свободный доступ к информации, даже если она является предвзятой.

Что касается общих новостных/пропагандистских каналов, то мы получаем официальные письма от Apple, которые указывают на то, что определенные изменения здесь могут быть неизбежными, по крайней мере для пользователей, которые заходят в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт,

– говорит Дуров.

Он добавляет, что Telegram вынужден учитывать запросы, поступающие из App Store, чтобы оставаться доступным для своих пользователей, ведь американская компания может легко удалить приложение из своего магазина.

Дуров не говорит, какие именно изменения могут произойти. Можно лишь предположить, что компания сделает некоторые телеграм-каналы недоступными для украинских пользователей, а именно те, которые украинская власть признала пропагандистскими и вражескими.

Напомним, дискуссии об опасности Telegram продолжаются уже не первый год. Хотя прямых доказательств нет, многие заявляют, что компания Дурова сотрудничает с российскими спецслужбами, в частности, ФСБ, а также никак не шифрует пользовательские диалоги. Отдельные представители украинской власти говорят о необходимости блокировки мессенджера.