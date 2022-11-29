В метеорите обнаружили два минерала, которых никогда раньше не встречали на Земле

Минералы были найдены внутри массивного метеорита Эль-Али, вес которого составляет около 17 тонн. Он приземлился в Сомали в 2020 году.

Интересно, что оба минерала обнаружили в одном и том же небольшом кусочке метеорита весом всего 70 граммов. Ученые назвали минералы Элилатом в честь метеорита и Элкинстантонитом в честь Линди Элкинс-Тантон, директора Межпланетной инициативы Университета штата Аризона и главной исследовательницы будущей миссии NASA "Психея", которая отправит зонд для исследования богатого минералами астероида.

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Что известно

Ученые классифицировали Эль-Али как метеорит комплекса Iron IAB, состоящий из метеоритного железа, вкрапленного крошечными кусочками силикатов. Исследователи планируют продолжить исследование метеоритов, чтобы понять условия, при которых образовался сам астероид. Точный состав самих минералов пока неизвестен.

Сейчас они помечены как совершенно новые, только что обнаруженные в природе материалы. Команда сейчас изучает возможности их применения. Судя по всему, ученые планируют синтезировать их, если свойства минералов окажутся чем-нибудь полезными – например, в строительстве.

К сожалению, будущие научные открытия, полученные от метеорита Эль-Али, могут оказаться под угрозой. В настоящее время объект перевезен в Китай в поисках потенциального покупателя, что может ограничить доступ исследователей к космической породе для исследования.