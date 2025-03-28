Ученые впервые в истории сфотографировали полярные сияния на Нептуне

Космический телескоп James Webb позволил нам впервые увидеть Нептун, который светится яркими полярными сияниями. Это открытие не только подтверждает давние предположения, но и раскрывает новые детали об атмосфере и магнитном поле ледяного гиганта.

Сияния бывают не только на Земле

Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) совершил исторический прорыв, впервые зафиксировав полярные сияния на Нептуне. Это открытие стало возможным благодаря чрезвычайной чувствительности его инструментов в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволило обнаружить слабое свечение, которое ранее оставалось незамеченным, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

Смотрите также Телескоп Джеймса Уэбба сфотографировал отдельные планеты в другой звездной системе

Изображения, полученные JWST, показали, что полярные сияния Нептуна отличаются от земных. Они возникают не на полюсах, а в средних широтах планеты, что связано с уникальным наклоном магнитного поля Нептуна. Это открытие дает новое понимание взаимодействия магнитного поля планеты с солнечным ветром.



Полярные сияния на Нептуне возникают не на полюсах, а в средних широтах / Фото NASA/JWST

Это открытие стало завершением работы, начатой зондом NASA "Вояджер-2", который в 1989 году впервые обнаружил намеки на полярные сияния Нептуна. Однако "Вояджер" не имел необходимого оборудования для детального изучения этого явления. JWST, с его современными инструментами, смог предоставить более полную картину.

Кроме изображений полярных сияний, JWST также предоставил новые данные об атмосфере Нептуна. Исследователи обнаружили, что верхние слои атмосферы планеты значительно охладились с момента пролета "Вояджера-2".

Я был поражен. Верхняя атмосфера Нептуна остыла на несколько сотен градусов [с момента пролета "Вояджера"],

– сказал Генрик Мелин, планетолог из Нортумбрийского университета в Великобритании.

Открытие JWST открывает новые возможности для исследования Нептуна и других газовых гигантов, на которых тоже уже были подтверждены сияния. Оно также подчеркивает преимущества инфракрасных наблюдений для изучения атмосфер этих планет.