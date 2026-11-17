Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на эту должность. Его союзники в Кремниевой долине собирают "штаб" и оказывают давление на Раду директоров компании.

Кто поддерживает возвращение Хуанга

Хуанг обсуждал возможность возвращения с доверенными лицами, сообщили Financial Times несколько осведомленных собеседников. Это происходит, несмотря на то, что независимое расследование совета директоров все еще продолжается. Оно должно выяснить, что именно привело к громкому кризису в компании стоимостью 4 триллиона долларов.

Один из союзников Хуанга рассказал, что лоббистский "штаб" состоит из топ-менеджеров Кремниевой долины, которые хотят вернуть бывшего руководителя, а также будут искать поддержки у Белого дома. По его словам, инициатива одобрена самим Хуангом, пишет Futurism.

Все, кто имеет значение в сфере технологий за пределами ведущих лабораторий, обожают Дженсена,

– прокомментировал один из союзников Хуанга.

Параллельно набирает обороты публичная кампания. Открытое письмо с требованием "вернуть Дженсена" за выходные подписали более 158 тысяч человек. Среди них глава SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель и руководитель Epic Games Тим Свини, президент Y Combinator Гэри Тен и соучредитель Uber Трэвис Каланик.

Каланик написал, что Хуанг ошибся, но ничто из его поступков не оправдывает разрыва с собственной компанией. Более 7500 подписавшихся называют себя сотрудниками Nvidia, это 18 процентов работников, сообщает Techxplore.

Почему Хуанг ушел

Хуанг возглавлял Nvidia 33 года и подал в отставку в четверг. Причиной стали сообщения о двух его романах. Один был с подчиненной, другой – с бизнесвумен Элис Хуанг (они не родственники). Американское правительство подозревает ее в шпионаже в пользу Китая. Она работала топ-менеджером сингапурской облачной компании Megaspeed, клиента Nvidia, в отношении которой велось расследование по подозрению в переправке американских ИИ-чипов в Китай. Была ли Элис Хуанг настоящей разведчицей, пока неясно. Сами союзники Хуанг признают, что борьба будет сложной, ведь роман с подчиненной они называют основанием для увольнения.

Что говорят в Вашингтоне и среди инвесторов

Белый дом разделился на два лагеря. Среди чиновников много скептиков в отношении Китая, в частности госсекретарь Марко Рубио, чья записка президенту, как считается, и развязала скандал. Министр финансов Скотт Бессент в эфире Fox News заявил, что Nvidia нуждается в радикальной смене руководства, а следующего главу стоит искать за пределами компании. Он также требует объяснить, сознательно ли компания закрывала глаза на контрабанду чипов в Китай. Два больших акционера, инвесторы Брэд Херстнер и Хэвин Бейкер, в пятницу призвали Раду рассмотреть "все варианты".

В свою очередь президент Дональд Трамп с самого начала называл Хуанга "честным парнем". Перед поездкой в Манилу он не исключил возвращения руководителя.

Я думаю, что Дженсену стоит вернуться, многие люди его об этом просят. Это точно неплохая идея,

– сказал Трамп журналистам, цитирует The Guardian.

Друзья и враги

Под руководством Хуанга Nvidia стала ключевым инвестором Кремниевой долины. Она финансирует дата-центры и стартапы, поэтому ее прозвали "центробанком ИИ". В то же время компанию критикуют за раздувание спекулятивного пузыря.

Хуанг поддерживал открытые модели искусственного интеллекта, в частности китайские, и выступал против ограничений в гонке за ИИ. Из-за этого он конфликтовал с Anthropic и ее руководителем Дарио Амодеи.

Похоже, не все гладко у Хуанга и с Сэмом Альтманом, поскольку тот, по данным TechCrunch, заявил 16 ноября, что индустрия искусственного интеллекта "справится" и без Хуанга во главе Nvidia, хотя и признал особую роль, которую вот сыграл в буме искусственного интеллекта. Когда его спросили, стоит ли Хуангу вернуться на должность, Альтман не стал следовать примеру своих коллег по технологической отрасли и заявил, что "знает недостаточно, чтобы ответить на этот вопрос".

Отсутствие однозначной поддержки может и не означать, что Хуанг и Альтман враждуют, однако это показывает, что не все большие игроки рынка готовы ставить на карту свою репутацию ради возвращения Хуанга, как это сделали, в частности, Илон Маск и главный исполнительный директор Epic Games Тим Суини, которые были среди подписантов открытого письма, призывавшего к восстановлению Хуанга.