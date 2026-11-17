Хто підтримує повернення Хуанга

Хуанг обговорював можливість повернення з довіреними людьми, повідомили Financial Times кілька поінформованих співрозмовників. Це відбувається, попри те, що незалежне розслідування ради директорів ще триває. Воно має з'ясувати, що саме призвело до гучної кризи в компанії вартістю 4 трильйони доларів.

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Один із союзників Хуанга розповів, що лобістський "штаб" складається з топменеджерів Кремнієвої долини, які хочуть повернути колишнього керівника, а також шукатимуть підтримки Білого дому. За його словами, ініціатива має схвалення самого Хуанга, пише Futurism.

Усі, хто має значення в технологіях за межами провідних лабораторій, обожнюють Дженсена– прокоментував один із союзників Хуанга.

Паралельно набирає обертів публічна кампанія. Відкритий лист із вимогою "повернути Дженсена" на вихідних підписали понад 158 тисяч людей. Серед них глава SpaceX і Tesla Ілон Маск, засновник і керівник Epic Games Тім Свіні, президент Y Combinator Гері Тен та співзасновник Uber Тревіс Каланік.

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Каланік написав, що Хуанг помилився, але нічого з його вчинків не виправдовує розлучення з власною компанією. Понад 7500 підписантів називають себе співробітниками Nvidia, це 18 відсотків працівників, повідомляє Techxplore.

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Чому Хуанг пішов

Хуанг очолював Nvidia 33 роки і подав у відставку в четвер. Причиною стали повідомлення про два його романи. Один був із підлеглою, інший – з бізнесменкою Еліс Хуанг (вони не родичі). Американський уряд підозрює її в шпигунстві на користь Китаю. Вона працювала топменеджеркою сінгапурської хмарної компанії Megaspeed, клієнта Nvidia, яку розслідували через підозру в переправленні американських ШІ-чіпів до Китаю. Чи була Еліс Хуанг справжньою агенткою розвідки, досі незрозуміло. Самі союзники Хуанга визнають, що битва буде складною, адже роман із підлеглою вони називають підставою для звільнення.

Що кажуть у Вашингтоні та серед інвесторів

Білий дім поділився на два табори. Серед чиновників багато скептиків щодо Китаю, зокрема держсекретар Марко Рубіо, чия записка президенту, як вважають, і запустила скандал. Міністр фінансів Скотт Бессент у ефірі Fox News заявив, що Nvidia потрібне різке оновлення керівництва, а наступного голову варто шукати поза компанією. Він також вимагає пояснити, чи свідомо компанія заплющувала очі на контрабанду чипів до Китаю. Двоє великих акціонерів, інвестори Бред Герстнер і Гевін Бейкер, у п'ятницю закликали раду розглядати "всі варіанти".

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Натомість президент Дональд Трамп від початку називав Хуанга "чесним хлопцем". Перед поїздкою до Маніли він не виключив повернення очільника.

Я думаю, що Дженсену варто повернутися, багато людей його про це просять. Це точно непогана ідея– сказав Трамп журналістам, цитує The Guardian.

Друзі та вороги

Під керівництвом Хуанга Nvidia стала ключовим інвестором Кремнієвої долини. Вона фінансує дата-центри та стартапи, тож її прозвали "центробанком ШІ". Водночас компанію критикують за роздування спекулятивної бульбашки.

Хуанг підтримував відкриті моделі штучного інтелекту, зокрема китайські, і виступав проти обмежень у гонитві за ШІ. Через це він конфліктував з Anthropic та її очільником Даріо Амодеї.

Схоже, не все добре у Хуанга й з Семом Альтманом, оскільки той, за даними TechCrunch, заявив 16 листопада, що індустрія штучного інтелекту "впорається" і без Хуанга на чолі Nvidia, хоча й визнав особливу роль, яку той відіграв у бумі штучного інтелекту. Коли його запитали, чи варто Хуангу повернутися на посаду, Альтман не став наслідувати своїх колег по технологічній галузі й заявив, що "знає недостатньо, щоб відповісти на це питання".

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Відсутність однозначної підтримки може й не означати, що Хуанг та Альтман ворогують, однак це показує, що не всі великі гравці ринку готові ставити свою власну репутацію заради повернення Хуанга, як це зробили, зокрема, Ілон Маск та головний виконавчий директор Epic Games Тім Суїні, які були серед підписантів публічного листа, що закликав до поновлення Хуанга.