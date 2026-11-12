Дженсен Хуанг уходит в отставку с поста генерального директора Nvidia

Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia, уходит в отставку. Рада директоров приступает к поиску нового руководителя, а временно компанию возглавит Колетт Кресс, ранее занимавшая должность финансового директора.

Что предшествовало отставке

Еще несколько дней назад ничто не предвещало такого быстрого конца. В воскресенье Рада директоров публично заявила о доверии к Хуангу и его команде, однако уже в среду вечером директора собрались, чтобы решить его судьбу, напоминает 24 Канал.

Теперь, по сообщению Clash Report, Дженсен Хуанг уходит в отставку, а CNBC сообщает, что финансовый директор Колетт Кресс назначена временным руководителем. Хуанг основал компанию 33 года назад и развил ее до рыночной стоимости в 4 триллиона долларов. Nvidia стала движущей силой бума искусственного интеллекта.

Кризис начался после сообщений о том, что разведка США расследует деятельность бизнесвумен Элис Хуанг. Ее подозревают в содействии поставкам чипов Nvidia китайским компаниям и в связях с китайской разведкой. Пекин эти обвинения отвергает. Женщина не является родственницей Дженсена Хуанга, у них просто одинаковая фамилия. Она работала руководителем в сингапурской компании Megaspeed, которая имеет дата-центры на чипах Nvidia.

В воскресенье Хуанг признался в письме к сотрудникам, что изменял жене, и пообещал сотрудничать со следствием. В тот же день Рада объявила о проведении независимого расследования.

Впоследствии The New York Times опубликовала еще один материал. Он касается Кимберли Пауэлл, вице-президента Nvidia по медицинским разработкам. Издание сослалось на пятерых нынешних и бывших сотрудников компании. Хуангу 63 года, Пауэлл – 48, оба женаты. Она работает в Nvidia с 2008 года и отвечает за применение чипов в сфере высшего образования и медицинской визуализации.

По данным издания, в марте во время конференции GTC в Сан-Хосе их видели в отеле, где они вели себя "нежно". Один прохожий снял это на телефон, а охранники Хуанга якобы отвели его в сторону и попросили подписать соглашение о неразглашении. Само видео журналисты не видели.

После первой публикации о возможном увольнении акции Nvidia упали более чем на 8 процентов в послеторговых торгах.

Очевидного преемника у Хуанга нет. Все произошло так быстро, что никто не рассматривал и не готовил возможную замену. Он владеет около 3,6 процента акций компании и имеет десятки прямых подчиненных, что показывает, насколько жестко он контролировал бизнес. Рада совместно с внешней фирмой ищет кандидатов на его место.