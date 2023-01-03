Первый в мире магазин EcoFlow откроется в Киеве
Источник:БЖ
Компания DroneUA, занимающаяся разработкой новых технологических решений на рынке дронов, а также их продажей, объявила об открытии в центре Киева авторизованного офлайн-магазина EcoFlow. Это будет первый таковой во всем мире.
DroneUA, как отмечено в публикации компании, является эксклюзивным дистрибьютором EcoFlow в Украине. Устройства, продаваемые в магазине, будут официальными.
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Что известно
Украина станет первой страной в мире, где товары EcoFlow выйдут за рамки онлайн пространства. Совсем скоро инновационные продукты появятся на полках магазина в самом центре столицы.
– говорят в компании.
Магазин расположится на перекрестке улиц Колпака и Большой Васильковской, между станциями метро "Дворец Украина" и "Лыбидская", пишет БЖ.
Точная дата запуска магазина пока не раскрывается.
- EcoFlow – мировой производитель технологических решений в области портативных накопителей электроэнергии, энергетических систем для автономного обеспечения зданий с использованием возможностей источников возобновляемой энергетики.
- Устройства компании стали особенно популярны в Украине из-за постоянных обстрелов российских оккупантов, повреждения энергетических объектов и отключения электроэнергии.
- В ассортименте можно найти портативные зарядные станции для бытового и промышленного использования, солнечные панели, системы энергонезависимости, генераторы, дополнительные батареи, а также аксессуары для построения индивидуальной энергетической экосистемы.
- DroneUA в свою очередь обеспечивает представление всей линейки товаров производителя, а также сервисное и гарантийное сопровождение клиентов.