Первый в мире магазин EcoFlow откроется в Киеве

Компания DroneUA, занимающаяся разработкой новых технологических решений на рынке дронов, а также их продажей, объявила об открытии в центре Киева авторизованного офлайн-магазина EcoFlow. Это будет первый таковой во всем мире.

DroneUA, как отмечено в публикации компании, является эксклюзивным дистрибьютором EcoFlow в Украине. Устройства, продаваемые в магазине, будут официальными.

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Что известно

Украина станет первой страной в мире, где товары EcoFlow выйдут за рамки онлайн пространства. Совсем скоро инновационные продукты появятся на полках магазина в самом центре столицы.

– говорят в компании.

Магазин расположится на перекрестке улиц Колпака и Большой Васильковской, между станциями метро "Дворец Украина" и "Лыбидская", пишет БЖ.

Точная дата запуска магазина пока не раскрывается.