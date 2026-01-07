Ученые выяснили, почему Европа может быть геологически "мертвой"

Новое исследование ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что подводный океан Европы может поддерживать жизнь. Ученые предполагают, что на дне этого ледяного спутника Юпитера отсутствует необходимая геологическая активность.

Без тектонических движений и гидротермальных источников среда остается слишком стабильной и холодной, что минимизирует шансы на биологическое развитие в этом далеком мире, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Phys.com.

Смотрите также Слишком горячо для ранней Вселенной: астрономы нашли аномальный объект в космосе

Скрывает ли дно океана Европы вулканы и горячие источники?

Группа исследователей под руководством доцента Пола Бирна из Университета Вашингтона в Сент-Луисе опубликовала результаты моделирования в журнале Nature Communications.

Их расчеты, базирующиеся на размерах спутника, составе его каменистого ядра и гравитационном воздействии Юпитера, свидетельствуют: на морском дне Европы, скорее всего, царит полный покой.

Ученые считают, что если бы мы могли исследовать этот океан с помощью подводной лодки, мы не нашли бы там активных вулканов, новых разломов или выбросов горячей воды.

Геологическая пассивность на таком ледяном объекте означает отсутствие энергии, необходимой для жизни.

Почему на Европе может не быть жизни?

Европа имеет ледяной панцирь толщиной от 15 до 25 километров, а ее океан раскинулся на глубину до 100 километров, что существенно затрудняет поиск жизни на спутнике. Хотя по размерам она немного уступает нашей Луне, воды на ней значительно больше, чем на всей Земле.

Однако наличие воды – это лишь часть уравнения. Под толщей океана лежит скалистое ядро, похожее на земное, но тепло из него, согласно расчетам, выветрилось ещё миллиарды лет назад.

Для сравнения, спутник Ио является наиболее вулканически активным телом в системе именно из-за сильного гравитационного трения Юпитера, вызванного нестабильной орбитой. Орбита же Европы стабильная и удаленная, поэтому приливные силы не способны обеспечить значительную геологическую активность на дне.

Хотя определенный уровень приливного нагрева мешает океану полностью замерзнуть, его недостаточно для формирования вулканов, как на Ио.

Пол Бирн отмечает, что энергии для поддержания современной жизни там просто не хватает. Однако ученые с нетерпением ждут весны 2031 года, когда аппарат Europa Clipper, запущенный в 2024 году, пролетит мимо спутника.



Europa Clipper приблизится к спутнику в 2031 году / Фото NASA

Миссия сделает детальные снимки поверхности и точные измерения ледяной шапки и океана, что должно предоставить окончательную уверенность в вопросах геологии Европы. Даже если этот мир окажется необитаемым, Бирн отмечает, что поиск жизни во вселенной будет продолжаться дальше.