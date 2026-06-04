Европарламент отказывается от Google из-за проблем с конфиденциальностью: что придет на замену

Европейские институты делают решительный шаг в направлении технологической автономии, меняя привычные американские инструменты работы на собственные, европейские. Новая инициатива касается базовых сервисов, которыми ежедневно пользуются сотни политиков, отражая глобальную стратегию защиты персональных данных и поддержки местных разработчиков.

Начало эры европейского цифрового суверенитета

Начиная с 4 июня 2026 года, Европейский парламент официально меняет главный инструмент для поиска информации в сети. Вместо американского гиганта Google основным сервисом становится французская поисковая система Qwant. Это решение коснется 720 законодателей, а также тысяч их помощников и представителей административного персонала. Новые настройки парламент внедрил как стандарт для браузеров Microsoft Edge и Mozilla Firefox, которые используют на рабочих компьютерах учреждения. Об этом сообщает издание Reuters.

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Несмотря на автоматическое изменение настроек, все не так строго, как могло бы быть, ведь администрация оставляет пользователям свободу выбора. Сотрудники и депутаты смогут по желанию вернуться к использованию Google или других альтернативных систем, вручную изменив параметры в своих браузерах. Новые правила, судя по всему, не является обязательным к исполнению законом.

Однако сам факт установления европейского продукта как стандартного имеет глубокое символическое значение. На сегодня Google контролирует примерно 90,0% рынка поисковых систем в Европе, и такой шаг является прямой попыткой пошатнуть эту монополию внутри руководящих структур ЕС.

Как к этому пришли

Эта инициатива не возникла спонтанно. Она стала результатом длительного давления со стороны политиков, которые обеспокоены чрезмерной зависимостью Европы от американских технологий. Еще в ноябре прошлого года группа из 38 депутатов от разных партий направила письмо президенту Европарламента Роберте Мецоли. В этом обращении они призвали к постепенному отказу от программного обеспечения Microsoft и других иностранных технологий, называя текущую ситуацию "стратегической уязвимостью".

Это изменение осуществляется в соответствии с обязательствами Парламента по цифровому суверенитету и защите персональных данных пользователей,

– заявили официальные лица в обращении к законодателям, которое цитирует издание Politico.

Выбор именно Qwant объясняют его репутацией как сервиса, ориентированного на приватность. Компанию основали в 2013 году, и с самого начала она позиционировала себя как альтернативу, что не отслеживает действия пользователей и не собирает их персональные данные для создания рекламных профилей.

Интересно, что длительное время Qwant использовал поисковые индексы Bing от Microsoft для выдачи результатов, что несколько противоречило идее полной независимости. Однако сейчас компания активно разрабатывает собственную инфраструктуру под названием Staan совместно с другим европейским поисковиком Ecosia. Именно ставка на развитие собственной базы данных сделала Qwant фаворитом в глазах европейских чиновников.

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Глобальные процессы

Решение Парламента синхронизировали с более широкой стратегией Европейской Комиссии. В июне 2026 года комиссия представила масштабный пакет мероприятий "Покупай и используй европейское" (Buy and Use European). Эта программа охватывает не только программное обеспечение, но и критически важные отрасли: производство полупроводников, облачные вычисления и развитие искусственного интеллекта.

Европейские лидеры стремятся создать замкнутую экосистему, где данные граждан и государственных учреждений обрабатываются с помощью местных инструментов, что гарантирует высокий уровень безопасности. В частности, недавно Франция вложила миллиарды в разработку французского ИИ от компании Mistral, чтобы конкурировать с ChatGPT, Gemini и Claude. Ее чат-бот всего несколько дней назад переименовался с "Le Chat" на "Vibe".

В то же время эксперты отмечают, что путь к полной технологической независимости будет долгим. Несмотря на замену поисковика, большинство рабочих процессов в Европарламенте все еще зависит от операционной системы Windows, пакета офисных программ Microsoft Office и мобильных устройств иностранного производства.

Переход на Qwant – это лишь первый, но очень показательный шаг в масштабной перестройке цифрового ландшафта континента.