Зонд Hera сфотографировал астероид Диморфос, на котором человечество тестировало планетарную оборону

Европейский космический зонд Hera впервые сфотографировал двойную систему астероидов Дидимос и Диморфос. Исследователи получили исторический снимок космического камня, орбита которого ранее была изменена в результате удара аппарата NASA.

Первый взгляд на разрушенный астероид

Как сообщает издание Space.com, европейский аппарат планетарной защиты постепенно завершает длительное путешествие к двойной астероидной системе. Снимок был сделан 18 октября с расстояния 1280 километров от космической пары, которая сейчас находится примерно в 197 миллионах километров от Земли. Миссия стартовала на ракете Falcon 9 компании SpaceX в октябре 2024 года и теперь приближается к кульминации.

На этом снимке меньший астероид Диморфос становится видимым впервые. До этого снимка космический аппарат воспринимал систему как единую точку. Но теперь, хотя Диморфос занимает всего один пиксель на исходном изображении, он четко отделен от своего материнского тела,

– прокомментировал ученый проекта Hera в Европейском космическом агентстве Михаэль Кюпперс.

Задачи миссии и предстоящее сближение

Главная цель европейского зонда заключается в детальном изучении последствий исторического эксперимента. В сентябре 2022 года американский зонд DART намеренно врезался в Диморфос, чтобы проверить технологию защиты Земли от потенциальной космической угрозы. Удар успешно изменил орбиту небесного тела. Теперь специалисты стремятся точно оценить масштабы разрушений, структуру и физические характеристики астероида шириной 151 метр.

В начале октября зонд выполнил маневры торможения, чтобы замедлить движение и точно выйти на курс сближения. Hera оснащен 12 научными приборами для всестороннего наблюдения за системой. Помимо основных датчиков, аппарат несет на борту два миниатюрных спутника-кубсата, которые подойдут еще ближе и впоследствии попытаются совершить посадку на поверхность крошечного небесного тела.

Наши изображения будут становиться значительно четче по мере приближения "Геры". 25 ноября мы опубликуем первые подробные снимки Диморфоса – первого объекта в Солнечной системе, орбиту которого существенно изменил человек,

– заявил руководитель миссии ESA Ян Карнелли.

После публикации первых подробных фотографий исследователи начнут длительную фазу картографирования ударного кратера, что поможет усовершенствовать модели защиты нашей планеты от будущих астероидных угроз.