Зонд Hera сфотографував астероїд Діморфос, на якому людство тестувало планетарну оборону

Перший погляд на понівечений астероїд

Як повідомляє видання Space.com, європейський апарат планетарного захисту поступово завершує тривалу подорож до подвійної астероїдної системи. Світлину зробили 18 жовтня з відстані 1280 кілометрів від космічної пари, яка зараз перебуває приблизно за 197 мільйонів кілометрів від Землі. Місія стартувала на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX у жовтні 2024 року і тепер наближається до кульмінації.

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З цим зображенням менший астероїд Діморфос стає видимим уперше. До цього знімка космічний апарат розрізняв систему як єдину точку. Але тепер, хоча Діморфос складається лише з одного пікселя на початковому зображенні, він чітко відділений від свого батьківського тіла– прокоментував науковець проєкту Hera в Європейському космічному агентстві Міхаель Кюпперс.

Завдання місії та майбутнє зближення

Головна мета європейського зонда полягає в детальному обстеженні наслідків історичного експерименту. У вересні 2022 року американський зонд DART навмисно врізався в Діморфос, щоб перевірити технологію захисту Землі від потенційної космічної загрози. Удар успішно змінив орбіту небесного тіла. Тепер фахівці прагнуть точно оцінити масштаби руйнувань, структуру та фізичні характеристики астероїда завширшки 151 метр.

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На початку жовтня зонд виконав маневри гальмування, щоб сповільнити рух і точно лягти на курс зближення. Hera обладнали 12 науковими приладами для різнобічного спостереження за системою. Окрім основних сенсорів, апарат транспортує два мініатюрні супутники-кубсати, які підійдуть ще ближче і згодом спробують здійснити посадку на поверхню крихітного небесного тіла.

Наші зображення ставатимуть значно чіткішими в міру наближення Hera. 25 листопада ми оприлюднимо перші детальні знімки Діморфоса – першого об'єкта в Сонячній системі, орбіту якого суттєво змінила людина– заявив керівник місії ESA Ян Карнеллі.

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Після публікації перших детальних фотографій дослідники розпочнуть тривалу фазу картографування ударного кратера, що допоможе вдосконалити моделі захисту нашої планети від майбутніх астероїдних загроз.