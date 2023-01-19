Facebook и Instagram могут изменить правила по поводу обнаженного тела: что разрешат публиковать

Наблюдательный совет Meta отменил некоторые решения Facebook и Instagram об удалении фотографий с обнаженными сосками и рекомендовал пересмотреть правила модерации таких снимков. По мнению совета, политика препятствует праву на выражение мнений для женщин, трансгендерных и небинарных людей.

Надзорный орган после проведенной проверки также постановил, что компания должна возобновить две публикации, удаленные ранее на странице небинарной трансгендерной пары, разместившей фотографии для обсуждения влияния операции по уменьшению груди. Модераторы Facebook заблокировали фотографии.

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Ушла эпоха

Facebook всегда был известен своей крайней нетерпимостью к изображениям обнаженного тела. Компания не раз попадала в скандалы, когда удаляла даже фотографии картин, на которых художники изобразили людей без одежды, хотя правила не запрещают такие случаи. После годов протестов и призывов со стороны активистов, наблюдательный совет Meta просит пересмотреть правила компании, запрещающие изображение женщин с обнаженной грудью, но не мужчин.

В решении от 17 января наблюдательный совет, состоящий из ученых, политиков и журналистов и консультирующий компанию по политике модерации контента, рекомендовала Meta изменить стандарты сообщества по изображению обнаженного тела, чтобы они "руководствовались четкими критериями, уважающими международные стандарты прав человека" без дискриминации по половому признаку. Комиссия установила, что сегодня "политика основывается на бинарном взгляде на гендер и различия между мужским и женским телами", что делает правила об оголении сосков "нечеткими", когда речь идет об интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователях. Кроме того, исключения из правил обнаженной груди слишком "широкие и сбивают с толку". Правила создают путаницу для пользователей и модераторов относительно того, следует ли удалить изображение груди или оставить.

Компания обычно прислушивается к рекомендациям наблюдательного совета, в отличие от требований активистов. С 2013 года в разных уголках мира набрало популярность движение #FreetheNipple (#СвободуСоскам), призвавшее к изменению в правилах модерации "обнаженного" контента. Кампанию поддержало большое количество звезд: Рианна, Майли Сайрус, Лена Данхэм, Флоренс Пью, Наоми Кэмпбелл и другие. Однако Meta не обратила на них внимания.