Ракета SpaceX столкнется с Луной этим летом: где именно она упадет
- Верхняя ступень ракеты Falcon 9 столкнется с Луной 5 августа вблизи кратера "Эйнштейн".
- Этот инцидент подчеркивает проблему космического мусора, который может угрожать будущим лунным миссиям.
Вокруг Земли и ее естественного спутника годами кружат обломки человеческих технологий, которые уже давно выполнили свои задачи. Один из таких объектов вскоре завершит свое путешествие громким столкновением, привлекая внимание астрономов по всему миру из-за необычной траектории своего падения.
Что известно о будущем столкновении?
Согласно новым расчетам специалистов, верхняя ступень ракеты Falcon 9 высотой 13,8 метра вскоре прекратит свое хаотическое вращение в космическом пространстве. Этот массивный фрагмент остался на орбите после запуска, который состоялся в начале 2025 года. Тогда ракета успешно выполнила свою задачу, выведя в космос два важных аппарата, предназначенные для исследования поверхности Луны, пишет Live Science.
Речь идет о посадочном модуле Blue Ghost, разработанном частной компанией Firefly Aerospace, который успешно добрался до цели в марте 2025 года, а также японский аппарат Hakuto-R от компании ispace, связь с которым была потеряна при попытке приземления в июне того же года.
Когда и куда упадет ракета?
Билл Грей, профессиональный астроном и разработчик специализированного программного обеспечения Project Pluto для отслеживания околоземных объектов, утверждает, что столкновение произойдет 5 августа. По его данным, объект упадет на границе видимой и обратной сторон Луны, непосредственно возле кратера "Эйнштейн".
Обломки ракеты, вероятно, упадут в кратер Эйнштейна на Луне или вблизи него / Фото Bill Gray
За последний год различные системы наблюдения за астероидами фиксировали этот фрагмент более 1 000 раз, пока он двигался по орбите вокруг системы Земля – Луна. Скорость объекта при падении составит примерно 8 700 километров в час, что примерно в 7 раз превышает скорость звука на Земле.
Билл Грей отмечает, что движение космического мусора обычно является достаточно предсказуемым, поскольку оно подчиняется гравитационному воздействию Земли, Луны, Солнца и других планет. Хотя давление солнечного излучения может несколько корректировать траекторию, он вряд ли существенно изменит время или место финального столкновения.
Стоит заметить, что это не первый подобный прогноз Грея. В 2022 году он уже предсказывал падение ракеты на Луну, ошибившись во времени лишь на несколько секунд, а в месте удара – на несколько километров. Интересно, что сначала тот объект также считали ступенью Falcon 9, но позже выяснилось, что это был китайский ракетный ускоритель.
Небрежность землян: почему эта новость является плохой для нас
По мнению исследователя, этот инцидент является ярким свидетельством халатного отношения к утилизации отработанного оборудования. Хотя мы еще не начали колонизацию Луны, а уже засоряем ее.
Ситуация с накоплением космического мусора вызывает все большее беспокойство в международном сообществе. Сейчас на Луне нет постоянной человеческой инфраструктуры, которой мог бы повредить этот обломок, но уже через несколько лет обстоятельства изменятся.
- Соединенные Штаты Америки планируют увеличить частоту запусков, готовя ежегодные миссии в рамках программы Артемида IV и V, которые могут стартовать уже в 2028 году.
- Китай, со своей стороны, намерен высадить своих первых тайконавтов на лунную поверхность до 2030 года.
В связи с строительством постоянных баз, особенно в районе южного полюса, пространство вокруг спутника будет становиться все более тесным, как это уже давно происходит с земной орбитой, где количество мусора увеличивается ежегодно.
Эксперты отмечают, что космическим агентствам и частным корпорациям необходимо изменить подход к утилизации оборудования. Вместо того, чтобы оставлять отработанные ступени на орбитах вокруг Земли или Луны, их следует направлять на орбиты вокруг Солнца. Это позволит минимизировать риски для будущих экипажей и дорогостоящей техники, что будет работать на лунной поверхности.
Научный интерес: можно ли будет увидеть удар с Земли
Хотя падение ракеты не несет прямой угрозы для имеющихся рабочих космических аппаратов, оно вызывает определенный научный интерес. Ценность грядущего события заключается исключительно в возможности изучить новообразованный кратер.
Сам момент столкновения, вероятнее всего, будет слишком слабым для того, чтобы его можно было увидеть с Земли даже с помощью больших профессиональных телескопов. Однако детальные снимки места падения, сделанные позже, могут дать ученым новые данные о структуре рельефа в этой зоне.