Ракета SpaceX столкнется с Луной этим летом: где именно она упадет

Вокруг Земли и ее естественного спутника годами кружат обломки человеческих технологий, которые уже давно выполнили свои задачи. Один из таких объектов вскоре завершит свое путешествие громким столкновением, привлекая внимание астрономов по всему миру из-за необычной траектории своего падения.

Что известно о будущем столкновении?

Согласно новым расчетам специалистов, верхняя ступень ракеты Falcon 9 высотой 13,8 метра вскоре прекратит свое хаотическое вращение в космическом пространстве. Этот массивный фрагмент остался на орбите после запуска, который состоялся в начале 2025 года. Тогда ракета успешно выполнила свою задачу, выведя в космос два важных аппарата, предназначенные для исследования поверхности Луны, пишет Live Science.

Смотрите также Майское полнолуние приближается: когда ждать Цветочную Луну и чем она особенная

Речь идет о посадочном модуле Blue Ghost, разработанном частной компанией Firefly Aerospace, который успешно добрался до цели в марте 2025 года, а также японский аппарат Hakuto-R от компании ispace, связь с которым была потеряна при попытке приземления в июне того же года.

Когда и куда упадет ракета?

Билл Грей, профессиональный астроном и разработчик специализированного программного обеспечения Project Pluto для отслеживания околоземных объектов, утверждает, что столкновение произойдет 5 августа. По его данным, объект упадет на границе видимой и обратной сторон Луны, непосредственно возле кратера "Эйнштейн".



Обломки ракеты, вероятно, упадут в кратер Эйнштейна на Луне или вблизи него / Фото Bill Gray

За последний год различные системы наблюдения за астероидами фиксировали этот фрагмент более 1 000 раз, пока он двигался по орбите вокруг системы Земля – Луна. Скорость объекта при падении составит примерно 8 700 километров в час, что примерно в 7 раз превышает скорость звука на Земле.

Билл Грей отмечает, что движение космического мусора обычно является достаточно предсказуемым, поскольку оно подчиняется гравитационному воздействию Земли, Луны, Солнца и других планет. Хотя давление солнечного излучения может несколько корректировать траекторию, он вряд ли существенно изменит время или место финального столкновения.

Стоит заметить, что это не первый подобный прогноз Грея. В 2022 году он уже предсказывал падение ракеты на Луну, ошибившись во времени лишь на несколько секунд, а в месте удара – на несколько километров. Интересно, что сначала тот объект также считали ступенью Falcon 9, но позже выяснилось, что это был китайский ракетный ускоритель.

Небрежность землян: почему эта новость является плохой для нас

По мнению исследователя, этот инцидент является ярким свидетельством халатного отношения к утилизации отработанного оборудования. Хотя мы еще не начали колонизацию Луны, а уже засоряем ее.

Ситуация с накоплением космического мусора вызывает все большее беспокойство в международном сообществе. Сейчас на Луне нет постоянной человеческой инфраструктуры, которой мог бы повредить этот обломок, но уже через несколько лет обстоятельства изменятся.

Соединенные Штаты Америки планируют увеличить частоту запусков, готовя ежегодные миссии в рамках программы Артемида IV и V, которые могут стартовать уже в 2028 году.

Китай, со своей стороны, намерен высадить своих первых тайконавтов на лунную поверхность до 2030 года.

В связи с строительством постоянных баз, особенно в районе южного полюса, пространство вокруг спутника будет становиться все более тесным, как это уже давно происходит с земной орбитой, где количество мусора увеличивается ежегодно.

Эксперты отмечают, что космическим агентствам и частным корпорациям необходимо изменить подход к утилизации оборудования. Вместо того, чтобы оставлять отработанные ступени на орбитах вокруг Земли или Луны, их следует направлять на орбиты вокруг Солнца. Это позволит минимизировать риски для будущих экипажей и дорогостоящей техники, что будет работать на лунной поверхности.

Научный интерес: можно ли будет увидеть удар с Земли

Хотя падение ракеты не несет прямой угрозы для имеющихся рабочих космических аппаратов, оно вызывает определенный научный интерес. Ценность грядущего события заключается исключительно в возможности изучить новообразованный кратер.

Сам момент столкновения, вероятнее всего, будет слишком слабым для того, чтобы его можно было увидеть с Земли даже с помощью больших профессиональных телескопов. Однако детальные снимки места падения, сделанные позже, могут дать ученым новые данные о структуре рельефа в этой зоне.