Проблема космического мусора

Наша планета окружена почти 30 000 объектов, больше теннисного мяча. Они мчатся сквозь космос на чрезвычайно высоких скоростях, и если столкнутся с другим объектом – спутником, космическим кораблем, МКС или таким же мусором, – то могут полностью разрушить друг друга. Старший технический научный сотрудник LeoLabs Даррен МакНайт описал эту проблему как "бомбу замедленного действия", что ждет нас, пишет Forbes.

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МакНайт, как и сотни других ученых по всему миру, уже ищут решения, чтобы предотвратить трагедию, но они могут не успеть вовремя.

Эта мрачная реальность означает, что столкновение – это не вопрос "если", а вопрос "когда",

– говорит ученый.

Хотя LeoLabs может отслеживать объекты размером до 10 сантиметров в диаметре, все, что меньше, остается вне его радара. Однако эти объекты такие же опасные, как и большие обломки. Риски для человеческой жизни также значительны, независимо от размера обломка космического мусора. Любой фрагмент размером более нескольких миллиметров может быть смертельным для астронавтов.

Хотя пока ни одна человеческая жизнь не была оборвана космическим мусором, мы уже видели несколько случаев, когда это могло произойти. Примером может служить повреждение роботизированной руки Canadarm2 за пределами МКС, в которой в 2021 году крошечный осколок пробил дыру. Если бы этот кусок прошел чуть ближе, он вполне мог бы пробить корпус станции и поразить кого-то из экипажа.

МакНайт отметил, что самые высокие участки низкой околоземной орбиты также полны неизвестного благодаря тому, что Соединенные Штаты и бывший Советский Союз выводили в космос отработанные ракетные разгонные блоки, но никогда не договаривались об очистке.

В июне 2022 года два из этих отработанных разгонных блоков — один советский, другой американский — приблизились на расстояние чуть более 150 метров, демонстрируя, насколько тесно стало в ближнем космосе. Столкновение может иметь катастрофические последствия, ведь оно породит огромное количество новых мелких обломков, которые разлетятся во все стороны, разгоняясь благодаря силе столкновения и отсутствию сопротивления воздуха.

Поскольку Китай вступает в космическую гонку, LeoLabs призывает к международному сотрудничеству, при этом признавая, что будет очень трудно собрать все космические государства за одним столом для таких переговоров.

Самым большим дипломатическим вызовом является убеждение трех крупнейших космических государств, которые несут ответственность за 90 процентов риска, начать утилизацию собственных крупных мусорных объектов,

– говорит старший директор Фонда "Безопасный мир" Ян Кристенсен.

Стоит отметить, что США, в отличие от России или Китая, активно работают в этом направлении уже много лет, поэтому претензии МакНайта здесь не совсем справедливы. Мы видели несколько идей, которые предлагают испарять мусор с помощью лазерной пушки, притягивать магнитами, ловить его сетками, роборуками, различными специальными мусорными сборщиками и даже захватывать специальным притягивающим лучом, который разрабатывают специально для этой цели. Поэтому это лишь вопрос времени, пока NASA или какая-то частная компания или даже несколько начнут запускать сборщики космического мусора, которые будут постепенно очищать околоземное пространство.