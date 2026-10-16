В Филадельфии арестовали женщину, которая блокировала робота-доставщика в знак протеста

В Филадельфии полиция арестовала женщину, которая неоднократно преграждала путь роботу-доставщику Uber. Она объяснила свои действия протестом против автоматизации, которая, по ее мнению, лишает людей работы.

В центре Филадельфии, недалеко от рынка Reading Terminal Market, полиция задержала Кэролин Марвин после конфликта с роботом-курьером Uber. Инцидент произошел на улице Филберт, а видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. Об этом пишет A.com.

Почему женщина останавливала роботов-курьеров?

По информации телеканала WPVI, правоохранители прибыли на место после сообщений очевидцев о нарушении общественного порядка. По данным полиции, Марвин неоднократно преграждала путь роботу и игнорировала требования офицеров отойти.

Женщину арестовали и предъявили ей обвинение в нарушении общественного порядка. Сама Марвин объяснила журналистам Action News, что протестует против использования роботов для доставки еды, поскольку считает их угрозой для работников-курьеров.

"Я знаю, что они отнимают работу у людей, которые работают курьерами. Поэтому, когда я вижу таких роботов, я протестую против них – встаю перед ними и не даю им двигаться дальше", – заявила женщина.

По ее словам, она рассматривает такие действия как форму публичного протеста, защищенную Конституцией США.

Это не первый конфликт Марвин с роботами

Женщина рассказала, что уже неоднократно останавливала роботов-доставщиков в разных районах города. Один из предыдущих случаев произошел в сентябре на Брод-стрит и также привлек внимание пользователей социальных сетей.

Эшли Болдуин из Западной Филадельфии рассказала телеканалу, что была свидетельницей одного из таких инцидентов. Сначала она подумала, что робот наехал на Марвин, и спросила, все ли в порядке.

"Я действительно подумала, что робот ее задел, поэтому сначала спросила: „С тобой все в порядке? Робот тебя ударил?“ А она ответила: „Нет, я должна это остановить. Они захватывают мир“", – вспомнила Болдуин. Этот эпизод показывает, что споры вокруг роботизированной доставки выходят за рамки дискуссий о технологиях и все чаще становятся частью повседневной жизни городов.

Продолжит ли женщина протестовать против роботов?

Несмотря на арест, Марвин заявила, что не планирует прекращать свои акции. Она считает, что имеет право выходить на тротуар и публично выражать несогласие с распространением роботов-курьеров.

"Так. А почему нет? Я считаю, что Первая поправка к Конституции США дает мне право публично демонстрировать на тротуаре и протестовать против роботов-курьеров", – сказала она.

Первая поправка к Конституции США защищает, в частности, свободу слова и право на мирные собрания. В то же время ссылка на эти права сама по себе не определяет законность конкретных действий во время протеста – это зависит от обстоятельств инцидента и применимого законодательства.

Марвин надеется, что видео конфликта привлечет внимание к более широким вопросам автоматизации, искусственного интеллекта и их роли в повседневной жизни.

Распространение роботов-курьеров действительно поднимает вопросы о будущем курьерской работы, организации городского пространства и правилах использования автономных устройств в общественных местах. В то же время сам этот инцидент не позволяет сделать вывод о масштабах влияния роботизации на занятость.