У центрі Філадельфії, неподалік від ринку Reading Terminal Market, поліція затримала Керолін Марвін після конфлікту з роботом-доставником Uber. Інцидент стався на вулиці Філберт, а відео з місця події поширилося в соціальних мережах. Про це пише A.com.

Чому жінка зупиняла роботів-доставників?

За інформацією телеканалу WPVI, правоохоронці прибули на місце після повідомлень очевидців про порушення громадського порядку. За даними поліції, Марвін неодноразово перегороджувала шлях роботу та ігнорувала вимоги офіцерів відійти.

Жінку заарештували й висунули їй обвинувачення в порушенні громадського порядку. Сама Марвін пояснила журналістам Action News, що протестує проти використання роботів для доставки їжі, оскільки вважає їх загрозою для працівників-кур'єрів.

Я знаю, що вони забирають роботу в людей, які працюють кур'єрами. Тому, коли я бачу таких роботів, то протестую проти них – стаю перед ними й не даю рухатися далі, – заявила жінка.

За її словами, вона розглядає такі дії як форму публічного протесту, захищену Конституцією США.

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Це не перший конфлікт Марвін із роботами

Жінка розповіла, що вже неодноразово зупиняла роботів-доставників у різних районах міста. Один із попередніх випадків стався у вересні на Брод-стріт і також привернув увагу користувачів соціальних мереж.

Ешлі Болдвін із Західної Філадельфії розповіла телеканалу, що була свідком одного з таких інцидентів. Спочатку вона подумала, що робот наїхав на Марвін, і запитала, чи все гаразд.

"Я справді подумала, що робот її зачепив, тому спочатку запитала: 'З тобою все гаразд? Робот тебе вдарив?' А вона відповіла: 'Ні, я повинна це зупинити. Вони захоплюють світ'", – згадала Болдвін. Цей епізод демонструє, що суперечки навколо роботизованої доставки виходять за межі дискусій про технології та дедалі частіше стають частиною повсякденного життя міст.

Чи продовжить жінка протестувати проти роботів?

Попри арешт, Марвін заявила, що не планує припиняти свої акції. Вона вважає, що має право виходити на тротуар і публічно висловлювати незгоду з поширенням роботів-доставників.

"Так. А чому ні? Я вважаю, що Перша поправка до Конституції США дає мені право публічно демонструвати на тротуарі й протестувати проти роботів-доставників", – сказала вона.

Перша поправка до Конституції США захищає, зокрема, свободу слова та право на мирні зібрання. Водночас посилання на ці права саме по собі не визначає законність конкретних дій під час протесту – це залежить від обставин інциденту та застосовного законодавства.

Марвін сподівається, що відео конфлікту приверне увагу до ширших питань автоматизації, штучного інтелекту та їхньої ролі в повсякденному житті.

Поширення роботів-доставників справді порушує питання про майбутнє кур'єрської роботи, організацію міського простору та правила використання автономних пристроїв у громадських місцях. Водночас сам цей інцидент не дає змоги зробити висновок про масштаб впливу роботизації на зайнятість.