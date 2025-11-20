Apple объявила финалистов App Store Awards 2025 финалистов App Store Awards
- Apple объявила финалистов App Store Awards 2025 для различных категорий, включая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Apple Arcade и Apple Vision Pro, а также проекты с культурным влиянием.
- Среди финалистов в категории iPhone App of the Year – BandLab, LADDER, Tiimo, а победителей объявят в течение ближайших недель.
Apple представила финалистов премии App Store Awards 2025, отметив лучшие приложения и игры для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Apple Arcade и Apple Vision Pro. Компания также выделила категорию проектов с культурным влиянием. Победителей объявят в ближайшие недели.
Apple объявила подборку лучших приложений и игр года для своих платформ. Руководитель App Store Worldwide Карсон Оливер назвал финалистов "талантливой и разнообразной группой разработчиков", которые создали опыт, что вдохновляет пользователей, помогает раскрывать творчество, осваивать новые инструменты и открывать новые приключения в мире игр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Apple.
Что вошло в финальный список App Store Awards 2025?
Компания отобрала по несколько финалистов в каждой категории – от мобильных приложений для iPhone до игр Apple Arcade и продуктов для Apple Vision Pro. Отдельно Apple отметила проекты, имеющие культурное влияние и способствующие лучшему пониманию и взаимодействию людей в сообществах.
Финалисты App Store Awards 2025:
iPhone App of the Year:
– BandLab
– LADDER
– Tiimo
iPhone Игра года:
– Capybara Go!
– Pokémon TCG Pocket
– Thronefall
приложение года для iPad:
– Деталь
– Graintouch
– Структурированный
игра года для iPad:
– DREDGE
– Бесконечность Никки
– Prince of Persia Lost Crown
Приложение года для Mac Приложение года:
– Acorn
– Эссеист
– Под моей крышей
Mac Игра года для Mac:
– Assassin's Creed Shadows
– Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
– Нева
Apple Arcade Game of the Year:
– Katamari Damacy Rolling LIVE
– PGA Tour Pro Golf
– ЧТО ЗА СТОЛКНОВЕНИЕ?
Apple Vision Pro Приложение года:
– Camo Studio
– D-Day: Солдат с камерой
– Исследовать POV
Apple Vision Pro Игра года:
– Рыболовный приют
– Gears & Goo
– Porta Nubi
Приложение года для Apple Watch:
– GO Club
– Pro Camera by Moment
– Strava
Приложение года для Apple TV:
– HBO Max
– PBS KIDS Видео
– Супер фермерский мальчик 4K
Финалисты по культурному воздействию:
– Искусство фауны
– Пространство для невосприимчивых
– Будь моими глазами
– Песнопения Сеннаара
– деспеллота
– Сосредоточься, друг
– Это место занято?
– Ретро
– StoryGraph
– Венба
– Whoscall
– Yuka
Как пишет MacRumors, Apple сообщила, что победителей среди этих финалистов объявят в течение ближайших недель. Подробные сведения о каждом приложении доступны на официальном сайте компании.
Как лучшие приложения для Android выбрали в Google?
Google опубликовала перечень лучших Android-приложений 2025 года. В списке – приложения для обучения, фотообработки, производительности, семейного досуга и даже роли для смарт-часов и авто. В каждой категории Google выбрала одного победителя.