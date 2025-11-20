Apple объявила финалистов App Store Awards 2025 финалистов App Store Awards

Apple представила финалистов премии App Store Awards 2025, отметив лучшие приложения и игры для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Apple Arcade и Apple Vision Pro. Компания также выделила категорию проектов с культурным влиянием. Победителей объявят в ближайшие недели.

Apple объявила подборку лучших приложений и игр года для своих платформ. Руководитель App Store Worldwide Карсон Оливер назвал финалистов "талантливой и разнообразной группой разработчиков", которые создали опыт, что вдохновляет пользователей, помогает раскрывать творчество, осваивать новые инструменты и открывать новые приключения в мире игр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Apple.

Что вошло в финальный список App Store Awards 2025?

Компания отобрала по несколько финалистов в каждой категории – от мобильных приложений для iPhone до игр Apple Arcade и продуктов для Apple Vision Pro. Отдельно Apple отметила проекты, имеющие культурное влияние и способствующие лучшему пониманию и взаимодействию людей в сообществах.

Финалисты App Store Awards 2025:

iPhone App of the Year:

– BandLab

– LADDER

– Tiimo

iPhone Игра года:

– Capybara Go!

– Pokémon TCG Pocket

– Thronefall

приложение года для iPad:

– Деталь

– Graintouch

– Структурированный

игра года для iPad:

– DREDGE

– Бесконечность Никки

– Prince of Persia Lost Crown

Приложение года для Mac Приложение года:

– Acorn

– Эссеист

– Под моей крышей

Mac Игра года для Mac:

– Assassin's Creed Shadows

– Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

– Нева

Apple Arcade Game of the Year:

– Katamari Damacy Rolling LIVE

– PGA Tour Pro Golf

– ЧТО ЗА СТОЛКНОВЕНИЕ?

Apple Vision Pro Приложение года:

– Camo Studio

– D-Day: Солдат с камерой

– Исследовать POV

Apple Vision Pro Игра года:

– Рыболовный приют

– Gears & Goo

– Porta Nubi

Приложение года для Apple Watch:

– GO Club

– Pro Camera by Moment

– Strava

Приложение года для Apple TV:

– HBO Max

– PBS KIDS Видео

– Супер фермерский мальчик 4K

Финалисты по культурному воздействию:

– Искусство фауны

– Пространство для невосприимчивых

– Будь моими глазами

– Песнопения Сеннаара

– деспеллота

– Сосредоточься, друг

– Это место занято?

– Ретро

– StoryGraph

– Венба

– Whoscall

– Yuka

Как пишет MacRumors, Apple сообщила, что победителей среди этих финалистов объявят в течение ближайших недель. Подробные сведения о каждом приложении доступны на официальном сайте компании.

