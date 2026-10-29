Google приостановила строительство дата-центров в Финляндии из-за экологических претензий

Полиция финского города Оулу начала предварительное расследование деятельности на строительной площадке дата-центра Google в Мухосе. Следователи проверяют подозрения о нанесении ущерба окружающей среде, в частности о возможных нарушениях в области водоотвода и управления водными ресурсами.

Полиция Оулу начала предварительное расследование после обращения финского надзорного органа. Всего правоохранительные органы получили пять запросов относительно работ на площадке в Мухосе. Их рассмотрят в рамках одного расследования, касающегося возможного ущерба окружающей среде. Об этом пишет Yle.

Что расследует финская полиция?

По предварительным данным полиции, на строительной площадке, которой управляет местная дочерняя компания Google Tuike Finland, могли иметь место нарушения и недостатки в системах водоотведения и управления водными ресурсами. В ходе расследования правоохранители также могут определить, имеются ли основания для дополнительных подозрений.

Полиция рассчитывает завершить проверку в 2027 году. Более подробную информацию планируют обнародовать в декабре.

Строительство дата-центра в Мухосе является частью инвестиций Google в Финляндию на сумму 13 миллиардов евро. Однако реализация проекта была приостановлена после вмешательства надзорного органа.

Почему строительство дата-центров приостановили?

Финский надзорный орган предписал Tuike Finland приостановить подготовительные работы на двух площадках – в Мухосе и Каяани-Отанмяки. Причиной стало то, что необходимые процедуры оценки воздействия на окружающую среду для обоих проектов оставались незавершенными.

Регулятор также признал недостаточными планы компании по управлению водными ресурсами. Они не позволяли подтвердить, что воздействие строительства на водные ресурсы можно надлежащим образом контролировать.

Компания должна до 5 ноября представить подробный план управления водными ресурсами. Документ должен содержать информацию о планируемых сооружениях, графике работ и независимом мониторинге воды. Также необходимо учесть риски сильных осадков, таяния снега и особенности местных грунтов с кислыми черными сланцами.

Если компания не примет надлежащих мер, регулятор может применить принудительные механизмы, в частности условный штраф. Подготовительные работы на обеих площадках были приостановлены, а 14 октября компания подтвердила выполнение требования.

Инвестиции Google оказались под экологическим контролем

Проблемы в Мухосе возникли на фоне более широкой дискуссии о влиянии больших дата-центров на окружающую среду. Ранее публичные подозрения относительно возможных незаконных вырубок леса стали одним из поводов для проверки деятельности на площадках Google в Финляндии.

После критики руководитель Google в Финляндии Антти Ярвинен принес извинения за расчистку лесных участков на местах запланированного строительства. Компания также заявляла о намерении выполнять требования надзорного органа. В то же время начало предварительного расследования не означает, что компанию уже признали виновной. Правоохранительные органы должны установить обстоятельства работ и определить, достаточно ли доказательств для дальнейшего разбирательства.