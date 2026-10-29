Google зупинила будівництво дата-центрів у Фінляндії через екологічні претензії

Поліція Оулу розпочала попереднє розслідування після звернення фінського наглядового органу. Загалом правоохоронці отримали п’ять запитів щодо робіт на майданчику в Мухосі. Їх розглянуть у межах одного розслідування, яке стосується можливої шкоди довкіллю. Про це пише Yle.

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Що розслідує фінська поліція?

За попередніми даними поліції, на будівельному майданчику, яким керує місцева дочірня компанія Google Tuike Finland, могли бути порушення та недоліки в системах водовідведення й управління водними ресурсами. У процесі розслідування правоохоронці також можуть визначити, чи є підстави для додаткових підозр.

Поліція розраховує завершити перевірку у 2027 році. Більш детальну інформацію планують оприлюднити в грудні.

Будівництво дата-центру в Мухосі є частиною інвестицій Google у Фінляндію на 13 мільярдів євро. Однак реалізацію проєкту призупинили після втручання наглядового органу.

Чому будівництво дата-центрів зупинили?

Фінський наглядовий орган наказав Tuike Finland припинити підготовчі роботи на двох майданчиках – у Мухосі та Каяані-Отанмякі. Причиною стало те, що необхідні процедури оцінювання впливу на довкілля для обох проєктів залишалися незавершеними.

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Регулятор також визнав недостатніми плани компанії щодо управління водою. Вони не давали змоги підтвердити, що вплив будівництва на водні ресурси можна належним чином контролювати.

Компанія має до 5 листопада подати детальний план управління водою. Документ повинен містити інформацію про заплановані споруди, графік робіт і незалежний моніторинг води. Також потрібно врахувати ризики сильних опадів, танення снігу та особливості місцевих ґрунтів із кислими чорними сланцями.

Якщо компанія не вживе належних заходів, регулятор може застосувати примусові механізми, зокрема умовний штраф. Підготовчі роботи на обох майданчиках було призупинено, а 14 жовтня компанія підтвердила виконання вимоги.

Інвестиції Google опинилися під екологічним контролем

Проблеми в Мухосі виникли на тлі ширшої дискусії про вплив великих дата-центрів на довкілля. Раніше публічні підозри щодо можливих незаконних вирубок лісу стали одним із приводів для перевірки діяльності на майданчиках Google у Фінляндії.

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Після критики керівник Google у Фінляндії Антті Ярвінен перепросив за розчищення лісових ділянок на місцях запланованого будівництва. Компанія також заявляла про намір виконувати вимоги наглядового органу. Водночас початок попереднього розслідування не означає, що компанію вже визнали винною. Правоохоронці мають встановити обставини робіт і визначити, чи достатньо доказів для подальшого провадження.