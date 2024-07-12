Ford возрождает легендарный автомобиль 70-х, хотя от него осталось только название

Американский производитель автомобилей Ford анонсировал возвращение своего самого популярного автомобиля 70-х под названием Capri. Правда, все это лишь на словах, ведь новая версия автомобиля совсем не похожа на оригинальный двухдверный фастбэк. Теперь это электрокар с четырьмя дверями и совсем другой формой кузова. Где же здесь хотя бы намек на Capri?

Легенда возвращается

Оригинальный Capri дебютировал в 1968 году. Он имел три поколения, каждое из которых отличалось похожей узнаваемой формой. Вторая модель вышла в 1974 году, а третья – в 1978, продержавшись в продаже вплоть до 1986-го. Теперь, через 38 лет, компания пытается сыграть на ностальгии и трендах на классику.

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Отмечается, что новое поколение Ford Capri будет продаваться только в Европе. По крайней мере, пока что. Компания называет будущую машину "спортивным купе для семьи", и единственное, что отдаленно напоминает оригинал, кроме названия, – это ярко-желтая или синяя окраска. Сам дизайн кузова напоминает скорее Polestar 2.



Ford Capri четвертого поколения / Фото Ford

Две модели будут доступны в начальной, базовой и премиум-версии, обе под названием "Extended Range".

Базовая модель - это 282-сильная одномоторная заднеприводная модель с аккумуляторной батареей емкостью 77 киловатт-часов, запасом хода 627 километров (WLTP) и 28-минутным временем зарядки от 10 до 80 процентов.

(WLTP) и 28-минутным временем зарядки от 10 до 80 процентов. Модель Premium – полноприводная, с двумя двигателями и мощностью 335 лошадиных сил. Чуть большая батарея емкостью 79 киловатт-часов принимает заряд мощностью 185 киловатт (на 50 киловатт больше, чем базовая), поэтому она может зарядиться с 10 до 80 процентов за 26 минут. Запас хода на этой модели почему-то меньше – 592 километра , в соответствии с европейским стандартом WLTP.

, в соответствии с европейским стандартом WLTP. Что касается производительности, то базовая модель может разогнаться от 0 до 100 километров в час за 6,4 секунды, тогда как Premium – за 5,3 секунды.



Французский футболист Эрик Кантона рекламирует Ford Capri / Фото PRNewsfoto/Ford Motor Company



Французский футболист Эрик Кантона рекламирует Ford Capri / Фото PRNewsfoto/Ford Motor Company

Премиум-модель получила несколько других дополнений, включая 20-дюймовые легкосплавные диски вместо 19-дюймовых, а также внешнее освещение, аудиосистему B&O и систему "свободные руки" на задних дверях.

Функциональность, доступность и цены

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

С технической точки зрения, Capri предлагает автоматическую смену полосы движения, распознавания велосипедистов при открытии дверей и массажное сиденье водителя. 14,6-дюймовый вертикальный сенсорный экран выдвигается, открывая отсек для хранения, а в переднем подлокотнике скрывается "MegaConsole", где также можно разместить личные вещи.



Внутри Ford Capri четвертого поколения / Фото Ford

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Собирать машины будут в Германии, а цена начинается от 49 400 евро (около 53 590 долларов) за базовую модель и 53 000 евро (57 490 долларов) за премиум. Почему компания решила продавать эти модели только в Европе неясно, но недавно она также представила в Европе еще один электромобиль, названный в честь классической модели Explorer. Как и Capri, он не похож на оригинал ни по внешнему виду, ни по духу, будучи компактным кроссовером, а не пикапом или внедорожником.

Смотрите сравнение того, какими были Capri в 70-х, и какими будут теперь: видео