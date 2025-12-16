Ford отказывается от полностью электрического F-150 в пользу гибрида

Ford объявила о существенном пересмотре своей стратегии в отношении электромобилей. Компания отказывается от большого полностью электрического пикапа F-150, сокращает EV-планы и делает ставку на гибриды и модели с удлиненным запасом хода на фоне более слабого спроса и изменений в политике США.

Американский автопроизводитель Ford снова корректирует планы по производству электромобилей после сложного года для отрасли. Компания признает, что государственная поддержка электрификации в США уменьшилась, а интерес покупателей к электрокарам оказался ниже, чем ожидалось в начале десятилетия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Motortrend

Что меняет Ford в своей электрической стратегии?

Если в 2021 году Ford обещала, что к 2030 году электромобили будут составлять 40 процентов ее глобальных продаж, то теперь эта цель изменена. По новому плану, гибриды, электромобили и модели с удлиненным электрическим запасом хода вместе должны обеспечить около 50 процентов продаж до конца десятилетия. Компания также заявила, что гибридные версии появятся почти во всех моделях ее линейки.

Одним из ключевых решений стал отказ от большого полностью электрического пикапа. Завод в Теннесси, который планировали использовать для EV, будет переориентирован на производство автомобилей с бензиновыми двигателями. Следующее поколение Ford F-150 Lightning станет не классическим электромобилем, а EREV – гибридом с подзарядкой от сети. В такой конфигурации электромотор приводит колеса, а компактный бензиновый двигатель работает как генератор для батареи. В Ford утверждают, что это решение обеспечит запас хода более 700 миль и лучшие возможности буксировки.

Как пишет Wired, компания не отказывается от электрических пикапов полностью. Ford подтвердила планы выпустить среднеразмерный электропикап с начальной ценой около 30 тысяч долларов в 2027 году. Эта модель станет первой в серии доступных электрокаров, которые разрабатывают в специальной лаборатории компании в Калифорнии. Они будут использовать универсальную платформу, что должно снизить себестоимость производства.

Изменение курса оставило Ford с избыточными мощностями по производству аккумуляторов. Чтобы использовать их, компания запускает новое направление бизнеса – системы хранения энергии. В рамках этого проекта Ford будет производить долговечные и более дешевые батареи типа LFP для энергетических компаний и дата-центров.

Президент подразделений Ford Blue і Ford Model e Эндрю Фрик объяснил, что компания ориентируется прежде всего на реальный спрос. По его словам, доля электромобилей на рынке США сейчас составляет около 7,5 процента, что значительно меньше ожиданий. Он также упомянул изменение регуляторной политики, в частности отмену налоговых льгот для EV администрацией Дональда Трампа.

Кроме этого, Ford отказалась от электрического коммерческого фургона для Европы. Зато компания объединилась с Renault для разработки по меньшей мере двух компактных электромобилей под брендом Ford для европейского рынка. Генеральный директор Джим Фарли назвал это частью борьбы за выживание на фоне конкуренции с доступными китайскими электрокарами. Также Ford подтвердила планы выпустить новый бензиновый коммерческий фургон для Северной Америки.

Почему компания Ford отказалась от производства культового Focus после почти 30 лет?

Компания Ford подтвердила на своем сайте, что производство Focus прекращено: последний автомобиль собрали в начале ноября 2025 года на немецком заводе в Саарлуе. Работники встретили финальный экземпляр аплодисментами – так завершилась история модели, которая более четверти века существовала в вариантах седана и хэтчбека и отличалась доступной ценой и современными технологиями.

Генеральный директор Ford Джим Фарли в интервью Car magazine объяснил, что пассажирские модели вроде Mondeo, Focus и Fiesta были популярными, но не приносили достаточной прибыли, чтобы продолжать вкладывать в них значительные ресурсы. Зато коммерческие авто показывали стабильно лучшие финансовые результаты. Спрос на Focus тоже постепенно падал. В США модель держала более 200 тыс. проданных авто ежегодно с 2000 до 2004 года и снова достигла этой отметки в 2012-м. Но уже в 2017 году продажи упали до примерно 158 тыс., и в следующем году модель исчезла с американского рынка. В Канаде ситуация была аналогичной – в 2017-м продали менее 12 тыс. авто перед прекращением продаж.