Компания Ford придумала, как навсегда отучить водителей превышать скорость

Американский производитель автомобилей Ford подал патент на технологию, которая будет выявлять превышение скорости другими машинами на дороге и автоматически сообщать в полицию о нарушении. Правоохранители в свою очередь будут получать данные о водителе и смогут применить наказание.

Патентная заявка под названием "Системы и методы обнаружения нарушений скоростного режима" была опубликована Ведомством США по патентам и торговым маркам 18 июля 2024, но подали ее еще 12 января 2023 года.

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Как это будет работать

В заявке Ford описывает использование автомобилей для мониторинга скорости друг друга. Если одно транспортное средство обнаруживает, что соседнее превышает скорость, оно может использовать бортовые камеры, чтобы сфотографировать нарушителя.

Отчет, содержащий данные о скорости, а также изображение транспортного средства с номерами, может быть отправлен непосредственно в ближайшую машину полиции или придорожных подразделений мониторинга через интернет-связь.

Использование автомобилей для контроля скорости облегчило бы работу правоохранителей, поскольку часть их функций по мониторингу дорог может быть передана беспилотным автомобилям, которые будут оборудованы для выявления нарушений скоростного режима и отчетности об этом.

Неясно только, будет ли такая система сообщать в полицию о своем же владельце, если увидит, что он нарушил правила скорости. Можно лишь предположить, что компания Ford не решится на такое разрешение, поскольку в таком случае она может забыть о каких-либо продажах.

Судя по всему, Ford понадобятся юридические аргументы и изменения в законодательстве, если компания попытается внедрить эту технологию, поскольку полицейские-люди не будут свидетелями превышения скорости, о котором будут сообщать подключенные к системе автомобили. Однако это похоже на работу камер контроля скорости, которые уже обеспечивают стационарное соблюдение скоростного режима, когда установлены вдоль дорог. Поэтому такое разрешение является вполне реальным и вероятным.

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Предостережение

Стоит помнить, что пока это только патент. Нет никаких свидетельств, что такая система разрабатывается и будет внедряться. Ford, как и многие другие компании, регулярно подает патентные заявки на новые автомобильные технологии, не все из которых доходят до производства.

Ранее от Ford поступала заявка на "ночной режим вождения", который бы ограничивал скорость движения ночью для всех, включая службы быстрого реагирования.