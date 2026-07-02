Ford пытался заменить людей искусственным интеллектом, но что-то пошло не так

Американский автогигант Ford столкнулся с неожиданным вызовом на пути к автоматизации. Попытка поручить контроль качества исключительно искусственному интеллекту привела к тому, что компании пришлось в срочном порядке вернуть в штат сотни уволенных ранее ветеранов инженерного дела.

Способны ли алгоритмы заменить десятилетия человеческого опыта?

Ситуация вокруг Ford стала поучительным примером для всего технологического мира, продемонстрировав пределы возможностей современных нейросетей в реальном производстве. Об этом пишет издание Motor1.

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История началась с амбициозного плана руководства Ford радикально обновить систему контроля качества. После того как в 2025 году компания установила антирекорд по количеству отозванных автомобилей, менеджмент решил сделать ставку на высокие технологии.

На заводах установили 900 камер, работающих под управлением искусственного интеллекта. По замыслу, эти системы должны были мгновенно выявлять любые дефекты на сборочных линиях. В рамках этой трансформации компания уволила значительное количество опытных специалистов, полагая, что алгоритмы справятся с работой лучше и быстрее, чем люди.

Однако реальность оказалась сложнее. Искусственный интеллект, несмотря на свою мощь, не смог продемонстрировать ожидаемый уровень точности. Программное обеспечение часто не понимало нюансов, которые для профессионального инженера были очевидны благодаря многолетней практике. В результате Ford был вынужден вновь нанять 350 инженеров-ветеранов, часть из которых ранее была уволена именно ради внедрения ИИ.

Мы ошибочно полагали, что простого внедрения искусственного интеллекта и загрузки в него наших требований к дизайну будет достаточно для создания высококачественного продукта,

– прокомментировал вице-президент по разработке аппаратного обеспечения транспортных средств Чарльз Пун.

Он добавил, что в предыдущие годы компания уделяла недостаточно внимания опыту своих наиболее опытных инженеров, которые прошли через десятки производственных циклов и понимают тонкости процесса лучше, чем любая база данных.

Будущее рабочей силы

Возвращение опытных специалистов, которых внутри компании называют "седыми бородами", не является простой благотворительностью или признанием полного поражения технологий. На самом деле Ford поставил перед ними стратегическую задачу. Эти 350 инженеров должны обучить молодое поколение сотрудников, а главное – помочь перепрограммировать искусственный интеллект. Фактически, людей вернули для того, чтобы они научили своих потенциальных цифровых заменителей работать лучше.

Несмотря ни на что, генеральный директор Ford Джим Фарли заявляет, что в долгосрочной перспективе его взгляды на автоматизацию остаются неизменными. Руководитель автогиганта добавил, что со временем искусственный интеллект заменит буквально половину всех офисных сотрудников.

Ford продолжает вкладывать огромные средства в ИИ-системы контроля качества. Нынешний этап с привлечением опытных сотрудников-людей – лишь корректировка курса. Компания стремится создать симбиоз, в котором человеческая интуиция и опыт станут фундаментом для обучения алгоритмов. Это означает, что роль инженера трансформируется из исполнителя в наставника для машин, но вопрос о том, останутся ли эти рабочие места постоянными, остается открытым.