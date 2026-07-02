Чи здатні алгоритми замінити десятиліття людського досвіду?

Ситуація навколо Ford стала повчальним кейсом для всього технологічного світу, демонструючи межі можливостей сучасних нейромереж у реальному виробництві. Про це пише видання Motor1.

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Історія розпочалася з амбітного плану керівництва Ford радикально оновити систему контролю якості. Після того, як у 2025 році компанія встановила антирекорд за кількістю відкликаних автомобілів, менеджмент вирішив зробити ставку на високі технології.

На заводах встановили 900 камер, що працюють під управлінням штучного інтелекту. За задумом, ці системи мали миттєво виявляти будь-які дефекти на складальних лініях. У межах цієї трансформації компанія звільнила значну кількість досвідчених фахівців, вважаючи, що алгоритми впораються з роботою краще й швидше за людей.

Однак реальність виявилася складнішою. Штучний інтелект, попри свою потужність, не зміг продемонструвати очікуваний рівень точності. Програмне забезпечення часто не розуміло нюансів, які для професійного інженера були очевидними завдяки багаторічній практиці. В результаті Ford був змушений знову найняти 350 інженерів-ветеранів, частину з яких раніше звільнили саме задля впровадження ШІ.

Помилково ми вважали, що простого впровадження штучного інтелекту та завантаження в нього наших вимог до дизайну буде достатньо для створення високоякісного продукту,

– прокоментував віце-президент з розробки апаратного забезпечення транспортних засобів Чарльз Пун.

Він додав, що протягом попередніх років компанія приділяла недостатньо уваги досвіду своїх найбільш обізнаних інженерів, які пройшли через десятки виробничих циклів і розуміють тонкощі процесу краще за будь-яку базу даних.

Майбутнє робочої сили

Повернення досвідчених фахівців, яких усередині компанії називають "сивими бородами", не є простою благодійністю чи визнанням повної поразки технологій. Насправді Ford поставив перед ними стратегічне завдання. Ці 350 інженерів мають навчити молоде покоління працівників, а головне – допомогти перепрограмувати штучний інтелект. Фактично, людей повернули для того, щоб вони навчили своїх потенційних цифрових замінників працювати краще.

Попри все, генеральний директор Ford Джим Фарлі каже, що в довгостроковій перспективі його погляди на автоматизацію залишаються незмінними. Керівник автогіганта додав, що згодом штучний інтелект замінить буквально половину всіх офісних працівників.

Ford продовжує інвестувати величезні кошти в ШІ-системи контролю якості. Поточний етап із залученням досвідчених працівників-людей є лише коригуванням курсу. Компанія прагне створити симбіоз, де людська інтуїція та досвід стануть фундаментом для навчання алгоритмів. Це означає, що роль інженера трансформується з виконавця у наставника для машин, але питання про те, чи залишаться ці робочі місця постійними, залишається відкритим.