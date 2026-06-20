Не только шумоподавление: 10 скрытых возможностей AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 получили ряд новых возможностей, которые выходят далеко за рамки прослушивания музыки. Некоторые из них остаются незаметными для пользователей, хотя способны существенно изменить повседневный опыт использования наушников.

Третье поколение AirPods Pro стало одним из самых амбициозных обновлений линейки беспроводных наушников Apple. Помимо уже известных функций, таких как активное шумоподавление, персонализированный пространственный звук, слуховой аппарат и мониторинг сердечного ритма, устройство предлагает немало менее очевидных возможностей. Об этом пишет Mashable.

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Какие функции AirPods Pro 3 действительно стоит активировать?

Некоторые из них работают на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и даже гарнитуре Vision Pro, позволяя полнее интегрировать наушники в экосистему Apple.

Одной из самых интересных новинок стала функция Live Translation. Она позволяет вести диалог между людьми, говорящими на разных языках, практически без задержек. Система поддерживает более десяти языков, среди которых английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский, китайский, японский, корейский и вьетнамский.

Для работы требуется iPhone с поддержкой Apple Intelligence и операционной системой iOS 26.

Управление движениями головы

AirPods Pro 3 позволяют отвечать на звонки или отклонять их без нажатия кнопок.

Кивок головой может принять вызов или подтвердить действие, а покачивание из стороны в сторону — отклонить звонок или закрыть уведомление. Также жесты работают с некоторыми командами Siri и элементами управления воспроизведением.

AirPods Pro 3 могут выступать в качестве дистанционной кнопки спуска затвора камеры iPhone. Эта функция пригодится при групповых фотографиях, селфи на штативе или съемке на расстоянии.

Большинство пользователей знают об Adaptive EQ или Personalized Spatial Audio, однако самые широкие возможности настройки звука скрыты в меню Headphone Accommodations. Там можно вручную изменять баланс частот, усиливать голоса или добавлять яркости звучанию. Это особенно полезно для аудиокниг, подкастов и профессиональных музыкальных записей.

Полезные функции для звонков и работы

В macOS можно активировать специальное меню управления наушниками в верхней панели системы. После этого пользователь получает быстрый доступ к режимам:

Adaptive Audio;

Noise Cancellation;

Transparency;

Conversation Awareness.

Переключение между ними занимает буквально несколько секунд.

Функция Voice Isolation помогает сделать голос более четким во время звонков FaceTime или других голосовых разговоров. Система подавляет посторонние шумы и концентрируется на речи пользователя, что особенно полезно в общественных местах или на улице.

Тест Ear Tip Fit Test многие используют только для проверки комфорта посадки. На самом деле он влияет и на качество звучания. После проверки система определяет, насколько плотно наушники прилегают к уху, что помогает улучшить басы и эффективность шумоподавления.

Перед запуском теста рекомендуется очистить наушники и амбушюры.

Как сделать AirPods Pro 3 ещё более удобными?

Хотя AirPods Pro 3 обладают защитой от пыли и влаги по стандарту IP57 и оснащены датчиками для фитнеса, некоторым пользователям может не хватать дополнительной фиксации.

Решить эту проблему помогут специальные накладки с ушными крючками или амбушюры из пены с эффектом памяти формы. Они улучшают удержание наушников во время бега и тренировок.

Одна из самых необычных функций AirPods позволяет использовать iPhone в качестве удаленного микрофона. Смартфон можно оставить в определенном месте, а звук с него будет транслироваться непосредственно в наушники.

Эту возможность часто используют для лучшего восприятия разговоров в шумной обстановке или на лекциях.

Вместе с iOS 26 Apple добавила функцию Sleep Detection. Наушники способны определять момент, когда пользователь засыпает, после чего автоматически останавливают воспроизведение музыки или подкаста.

Для этого используются встроенные датчики движения и акселерометры. Помимо комфорта, такая функция помогает экономить заряд батареи. AirPods Pro 3 уже давно перестали быть просто беспроводными наушниками. Благодаря интеграции с искусственным интеллектом, функциям перевода, жестовому управлению и расширенным возможностям настройки звука они всё больше превращаются в универсальное персональное устройство для общения, работы и развлечений.