Galaxy Ring теперь сможет управлять кондиционером во сне – но есть важное условие

Samsung готовится запустить новую функцию для собственной экосистемы устройств, которая позволит автоматически изменять температуру в комнате во время сна. Нововведение получило название WindFree Good Sleep и будет работать вместе с носимыми гаджетами Galaxy. Об этом пишет Gizmodo.

Как работает новая функция Samsung для сна?

О новой функции сообщило издание Sammy Fans. Согласно информации, система позволит кондиционерам Samsung получать данные со смарт-колец Galaxy Ring и часов Galaxy Watch, чтобы автоматически корректировать температуру и скорость охлаждения в течение ночи.

Идея заключается в том, чтобы пользователю не приходилось просыпаться и вручную менять настройки кондиционера. Система должна самостоятельно поддерживать комфортный микроклимат в зависимости от состояния человека во время сна. Для работы функции нужны сразу три устройства или сервисакондиционер Bespoke AI WindFree, Galaxy Ring или Galaxy Watch, а также приложение SmartThings.

После подключения кондиционера к домашней сети Wi-Fi и активации Good Sleep в SmartThings система начнет использовать данные с носимого устройства для автоматического управления температурой.

Какие данные будет использовать кондиционер?

Samsung официально не раскрыла всех технических деталей работы WindFree Good Sleep, однако известно, что система использует сенсоры отслеживания сна и физического состояния пользователя.

Galaxy Ring и современные Galaxy Watch оснащены датчиками сердечного ритма, мониторингом температуры кожи и системами анализа фаз сна. Именно эти данные, вероятно, будут помогать кондиционеру определять оптимальный режим охлаждения в разное время ночи. Компания пока не уточнила, какие именно модели Galaxy Watch будут поддерживать новую функцию. В то же время журналисты предполагают, что совместимость может получить по меньшей мере серия Galaxy Watch 6, поскольку эти часы уже имеют нужные сенсоры.

Новый кондиционер Bespoke AI WindFree Samsung представила только в этом году. Именно он стал ключевым условием для работы Good Sleep, поэтому владельцы старых моделей кондиционеров не смогут воспользоваться функцией.

Почему Samsung активно сочетает здоровье и умный дом?

В последние годы Samsung активно развивает направление цифрового здоровья. Компания инвестирует в функции прогнозирования падений, отслеживание сердечно-сосудистых показателей, мониторинг уровня глюкозы и другие медицинские возможности носимых устройств.

На этом фоне интеграция смарт-часов и Galaxy Ring с домашней техникой выглядит логичным продолжением стратегии Samsung. Проблемы со сном и постоянные ночные пробуждения могут влиять на сердечно-сосудистую систему, концентрацию и общее состояние здоровья. Samsung фактически пытается превратить собственную экосистему гаджетов в инструмент автоматического управления комфортом пользователя.

В то же время новая функция в очередной раз поднимает вопрос об использовании персональных данных о здоровье. Для работы Good Sleep система будет анализировать физиологические показатели владельца устройства и использовать их для автоматического управления техникой. Подобные сценарии все чаще становятся частью современных экосистем чаще становятся частью современных экосистем крупных технологических компаний, которые стремятся объединить носимые гаджеты, искусственный интеллект и умный дом в одну платформу.

В чем главный недостаток новой функции

Главное ограничение WindFree Good Sleep заключается в жесткой привязке к экосистеме Samsung. Для работы функции пользователю нужен не только Galaxy Ring или Galaxy Watch, но и конкретный кондиционер Bespoke AI WindFree. Фактически система работает только внутри экосистемы Samsung и не поддерживает сторонние кондиционеры или носимые гаджеты других производителей.

Поэтому новая функция может оказаться интересной преимущественно для тех пользователей, которые уже полностью пользуются техникой Samsung или планируют строить "умный дом" вокруг продуктов компании.