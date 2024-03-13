Инсайдеры назвали вероятную дату выхода Galaxy Ring и количество колец, которое выпустит Samsung

Samsung выдает информацию о будущей новинке Galaxy Ring небольшими порциями. Сначала мы увидели короткий тизер, где показали лишь рендер кольца. Затем компания провела демонстрацию, где не раскрыла детальных характеристик. Теперь мы получили намеки на то, когда технология может поступить в продажу.

Что планирует компания

Судя по всему, Samsung собирается начать массовое производство Galaxy Ring где-то в мае, а дебют кольца запланирован на начало июля. Начальный объем производства, к которому стремится компания, составляет 400 000 единиц. Но отчет отмечает, что, поскольку компания не имеет никакого дефицита деталей, она может увеличить количество, если спрос превысит предложение.

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Однако новости есть не только хорошие. Как заявляет издание, на момент запуска Galaxy Ring может не хватать некоторых медицинских функций, которые есть в серии Galaxy Watch. Однако это лишь временное явление и все исправят, как только Samsung получит необходимые сертификаты на медицинские устройства. Это означает, что такие функции, как измерение артериального давления, ЭКГ и другие подобные, могут появиться чуть позже.



Samsung Galaxy Ring / Фото Samsung

Несмотря на презентацию Galaxy Ring на MWC 2024, Samsung все еще удается держать тайну вокруг будущей технологии. Мы мало что знаем о кольце, кроме некоторых слухов, которые предполагают, что его можно использовать в качестве полноценного фитнес-компаньона, но он также может быть полезным для осуществления беспроводных платежей и других подобных функций. На самом деле неизвестно, насколько эти слухи соответствуют действительности, хотя компания и подтвердила, что гаджет ориентирован на здоровье.

Что касается даты выхода, то, исходя из всей информации, которую мы получили в последнее время, Galaxy Ring, как говорят, выйдет 10 июля. В этот день Samsung якобы хочет представить некоторые другие устройства. Но вместе с тех другие слухи утверждали, что кольцо выпустят в рамках отдельной особой презентации еще до этого.