Що планує компанія

Судячи з усього, Samsung збирається розпочати масове виробництво Galaxy Ring десь у травні, а дебют персня запланований на початок липня. Початковий обсяг виробництва, до якого прагне компанія, становить 400 000 одиниць. Але звіт зазначає, що, оскільки компанія не має жодного дефіциту деталей, вона може збільшити кількість, якщо попит перевищить пропозицію.

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Однак новини є не тільки хороші. Як заявляє видання, на момент запуску Galaxy Ring може не вистачати деяких медичних функцій, які є в серії Galaxy Watch. Однак, це лише тимчасове явище і все виправлять, як тільки Samsung отримає необхідні сертифікати на медичні пристрої. Це означає, що такі функції, як вимірювання артеріального тиску, ЕКГ та інші подібні, можуть з'явитися трохи пізніше.



Samsung Galaxy Ring / Фото Samsung

Попри презентацію Galaxy Ring на MWC 2024, Samsung все ще вдається тримати таємницю довкола майбутньої технології. Ми мало що знаємо про перстень, окрім деяких чуток, які припускають, що його можна використовувати як повноцінного фітнес-компаньйона, але він також може бути корисним для здійснення бездротових платежів та інших подібних функцій. Насправді невідомо, наскільки ці чутки відповідають дійсності, хоча компанія й підтвердила, що ґаджет орієнтований на здоров'я.

Що стосується дати виходу, то, виходячи з усієї інформації, яку ми отримали останнім часом, Galaxy Ring, як кажуть, вийде 10 липня. В цей день Samsung нібито хоче представити деякі інші пристрої. Але разом із тих інші чутки стверджували, що кільце випустять в рамках окремої особливої презентації ще до цього.