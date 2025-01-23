Все слухи врали: Samsung не выпустила четвертый смартфон Galaxy Slim, но показала его тизер

Мы все ожидали, что на презентации Samsung Unpacked 2025 компания презентует новую модель тонкого смартфона в рамках линейки флагманов. Об этом уже давно ходили слухи и предположения, а инсайдеры в один голос предсказывали его дебют именно на 22 января. Однако случилось иначе: смартфон пока не поступает в продажу, а производитель лишь показал короткий тизер и позволил журналистам увидеть корпус.

Что известно

Прежде всего стоит отметить, что окончательное название смартфона – Galaxy S25 Edge, а не Slim. Если вы являетесь фанатом Samsung, то, вероятно, вспомните, культовые телефоны Galaxy S6 Edge, Galaxy S7 Edge и даже Note Edge. Похоже, что компания решила возродить эту схему наименования для нового продукта. Хотя производитель не рассказал о нем много, телефон действительно выглядит тоньше, чем его братья по линейке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Суть новой модели в двух вещах:

Во-первых, он будет конкурировать с аналогичной тонкой моделью от Apple.

Во-вторых, он предназначен для тех, кто предпочитает стиль и дизайн мощным характеристикам.

Эта демонстрация очень напоминает прошлый год, когда компания поспешно показала Galaxy Ring, а выпустила умные кольца только через несколько месяцев. Так будет и на этот раз, ведь Galaxy S25 Edge должен выйти в апреле или мае. Однако стоит заметить, что эти данные исходят не от компании, а от журналистов, поэтому к этим срокам следует отнестись как к неподтвержденным слухам.

Тизер Galaxy S25 Edge: видео

Сообщается, что его толщина составит 6,4 миллиметра, что на 2 миллиметра меньше, чем у Galaxy S25 Ultra, и на 1 миллиметр меньше, чем у Galaxy S25+, с примерно одинаковым размером экрана, как у этих двух устройств. Это не очень большая разница в толщине. По крайней мере, многие явно ожидали большего. Однако даже это может стоить нам значительных компромиссов – например, меньшей батареи, отсутствия определенных технологий, меньшего количества микрофонов и камер.

Что касается камер, то их будет две, как можно увидеть на фотографиях прототипов, которые компания привезла с собой на презентацию и показала аудитории.

Galaxy S25 Edge / Фото из соцсети X

Edge будет работать на базе Snapdragon 8 Elite, как и вся линейка Galaxy S25. Данных о других характеристиках нет.

Журналист Bloomberg Марк Гурман говорит, что S25 Edge будет стоить меньше, чем флагман Galaxy S25 Ultra, цена которого составляет 1300 долларов.