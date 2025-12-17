Гамма-взрыв рекордной силы пришел к нам из далекого космоса, но ученые не могут его объяснить

В июле 2025 года приборы на Земле уловили уникальное космическое явление – гамма-вспышку, которая не прекращалась в течение семи с половиной часов. Это в десятки раз дольше, чем обычно длятся такие события. Источник излучения оказался в массивной галактике, окутанной огромным количеством космической пыли. Природа этой рекордной вспышки до сих пор остается загадкой для ученых.

Что узнали ученые о рекордной гамма-вспышке?

Гамма-вспышки относятся к самым мощным взрывным процессам во Вселенной, уступая лишь Большому Взрыву. Обычно они появляются внезапно – вспыхивают ярким высокоэнергетическим излучением и угасают за считанные секунды или максимум несколько минут. Однако 2 июля 2025 года астрономы обнаружили совершенно нетипичный источник, который демонстрировал повторяющиеся выбросы энергии и продолжал генерировать гамма-лучи более семи часов подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Первые сигналы от объекта, которому присвоили обозначение GRB 250702B, поступили с космического гамма-телескопа Fermi. Когда рентгеновские обсерватории помогли точнее определить местонахождение источника, ученые из разных стран начали наблюдения, используя разнообразные типы телескопов.

Важный прорыв произошел, когда инфракрасные данные с "Очень большого телескопа" подтвердили: GRB 250702B расположен далеко за пределами нашей галактики. До этого момента ученые не имели полной уверенности, находится ли объект внутри Млечного Пути, или вне его.

Исследовательский коллектив во главе с Джонатаном Карни, аспирантом Университета Северной Каролины, сосредоточился на изучении остаточного света вспышки. Этим термином обозначают постепенное затухание света после первичного интенсивного гамма-выброса. Анализируя изменения этого излучения со временем, ученые могут выяснить физические механизмы, вызвавшие вспышку.

Команда использовала три мощнейшие наземные телескопы: четырехметровый телескоп Бланко и два 8,1-метровые телескопы международной обсерватории Gemini. Наблюдения начались примерно через 15 часов после первого обнаружения и продолжались до 18-го дня. Результаты исследований опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters.



На этих изображениях показали галактику, из которой прибыла гамма-вспышка. Ее почти не видно в обычные телескопы из-за большого количества пыли, поэтому ученым пришлось искать ее по излучению / Фото Международная обсерватория Gemini/CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA Обработка изображения: М. Замани и Д. де Мартин (NSF NOIRLab)

Анализ показал неожиданный факт: GRB 250702B невозможно увидеть в видимом свете. Частично этому мешает межзвездная пыль нашей собственной галактики, но главная причина – огромное количество пыли в галактике-хозяине самой вспышки. Один из телескопов Gemini смог зарегистрировать слабый сигнал от галактики лишь после почти двухчасовых наблюдений.

Карни и его коллеги объединили эти данные с новыми наблюдениями телескопа Keck I, а также с публичной информацией от VLT, космического телескопа Hubble, рентгеновских и радиообсерваторий. Затем исследователи сравнили этот массив данных с теоретическими моделями, которые объясняют поведение астрономических явлений.

Теории происхождения вспышки

Анализ установил: первичный гамма-сигнал, предположительно, возник от узкой высокоскоростной струи материи, которая врезалась в окружающую среду. Это так называемая релятивистская струя.

Ученые также выяснили характеристики окружения вспышки и галактики в целом. Оказалось, что вокруг места взрыва присутствует большое количество пыли, а сама галактика-хозяин оказалась чрезвычайно массивной по сравнению с большинством других галактик, где регистрировали гамма-вспышки.

Из около 15 тысяч гамма-вспышек, зарегистрированных с тех пор, как это явление впервые обнаружили в 1973 году, только 6 приближаются по продолжительности к GRB 250702B. Для них предполагали разное происхождение: коллапс голубого сверхгиганта, приливное разрушение звезды или новорожденный магнетар. Однако GRB 250702B не вписывается четко ни в одну известную категорию. Ученые рассматривают несколько возможных сценариев возникновения этого явления:

Первый – черная дыра падает на звезду, которая потеряла водородную оболочку и теперь состоит почти полностью из гелия.

Второй вариант предполагает разрушение звезды или субзвездного объекта (планеты или коричневого карлика) во время тесного сближения со звездной черной дырой или нейтронной звездой. Это называют микроприливным разрушением.

Третья гипотеза описывает разрыв звезды во время падения в черную дыру промежуточной массы – объект массой от ста до ста тысяч солнечных масс, существование которых предсказано теорией, но их очень сложно найти.

Если правильным окажется последний сценарий, это станет первым в истории наблюдением релятивистской струи от черной дыры промежуточной массы, поглощающей звезду.

Хотя для окончательного вывода нужны дополнительные наблюдения, имеющиеся данные согласуются с этими новаторскими объяснениями. По словам Карни, эта работа напоминает археологическое исследование космоса, где ученые восстанавливают детали события, произошедшего за миллиарды световых лет от нас.