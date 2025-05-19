За копию документа заплатили $26, а потом обнаружили, что это оригинал ценой в миллионы

В 1946 году Гарвардский университет потратил чуть менее 26 долларов на копию Великой хартии вольностей. Документ с тех пор хранился в архиве, однако недавно выяснилось, что это настоящий манускрипт начала XIV века стоимостью миллионы долларов.

Неожиданная находка

То, что считали копией Великой хартии вольностей, стоило университету всего 25,70 доллара. Она имела потертости и пятна от влаги, поскольку не оберегалась должным образом, потому что не считалась очень ценной, хотя и была якобы изготовлена в 1327 году. Все изменилось, когда профессор средневековой истории Королевского колледжа Лондона Дэвид Карпентер обратил внимание на цифровую базу Гарвардской библиотеки. Он предположил, что предполагаемая копия может быть официальным изданием Великой хартии вольностей 1300 года, утвержденным королем Эдуардом I, сообщает 24 Канал со ссылкой на Harvard Law School.

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Вместе с коллегой Николасом Винсентом из Университета Восточной Англии Карпентер сравнил ультрафиолетовые снимки и спектральную визуализацию текста с другими аутентичными образцами Хартии вольностей. Анализ размеров манускрипта и особенностей почерка – в частности большой буквы "Е" в начале слова "Edwardus" и удлиненных букв в первой строке – подтвердил его подлинность. Находка оказалась одним из шести известных официальных экземпляров, написанных в 1300 году.

Карпентер охарактеризовал документ как "замечательное свидетельство фундаментального этапа политического развития Англии" и "один из самых ценных документов в мире". Великая хартия вольностей, впервые выдана королем Джоном (также известный как Иоанн I Безземельный) в 1215 году, закрепила принцип верховенства закона над монархом и стала символом свободы и прообразом многих конституций, в частности Конституции США.



Это один из официальных экземпляров Великой хартии вольностей / Фото Lorin Granger/Harvard Law School

Документ, который хранился в Гарварде, фактически и является копией, но официальной, изготовленной по заказу короля, а не просто подделкой какого-то постороннего автора. Хартия имеет официальную королевскую печать Эдуарда I, поставленную в 1300 году, а не поддельную в 1327 году, как считалось изначально.