Ученые выяснили, где на Земле чаще всего падают метеориты с Луны
- Исследование показало, что около 22,6% обломков с Луны достигают Земли, преимущественно в экваториальных областях.
- Симметричное распределение падений наблюдается между утренними и вечерними часами с пиками в 6:00 и 18:00.
- Исследование помогает понять появление квазиспутников и создать точную модель распределения вещества между Землей и Луной.
Новые научные исследования показали, что Земля регулярно получает огромные объемы обломков, выброшенных с поверхности Луны после ударов метеоритов. Около четверти всего материала, который выбивается из Луны во время таких столкновений, впоследствии попадает на Землю.
У работе, которая стала самым детальным моделированием этого процесса, исследователи впервые объединили физические параметры Луны и Земли для периода продолжительностью 100 тысяч лет, информирует 24 Канал.
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Контрольные точки фиксировались каждые пять лет. Результаты моделирования показали: 22,6% лунного материала за это время достигает нашей планеты, причем половина из него – в течение первых 10 тысяч лет после удара по Луне.
Обломки, попадающие на Землю, движутся со скоростью от 11,0 до 13,1 км/с и преимущественно попадают в экваториальные области. На полюсах фиксируется на 24% меньше лунного материала. Также обнаружено симметричное распределение падений между утренними и вечерними часами – с пиками примерно в 6:00 и 18:00.
Исследование дает лучшее понимание того, как Земля получила квазиспутники – большие обломки размером от 40 до 100 км, сопровождающие нашу планету. Также оно помогает создать самую точную на сегодня модель распределения вещества между Землей и Луной.
Хотя камни с Луны не представляют угрозы для жизни на Земле, для спутниковых группировок в космосе они не являются такой уж и призрачной опасностью.А тем временем зонд Hera показал Марс с необычного ракурса и впервые сфотографировал спутник Деймос. Аппарат смог приблизиться к объекту на рекордные 297 километров.